Четверть миллиарда рублей пойдут дополнительно на школы и детсады

Все муниципальные образования Владимирской области в количестве 21 единицы получат дополнительные средства на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. 150 миллионов рублей направят на школы, 100 миллионов рублей — на детсады. Больше всех достанется традиционно Владимиру — свыше 38 миллионов рублей, а самую скромную сумму около 3 миллионов рублей дадут городу Радужному.

Документ о распределений дотаций подписал губернатор. О транше для сферы образования просили депутаты Законодательного Собрания области, получившие обратную информацию от муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений на местах. Во многих школах протекают кровли и стоят старые окна, не сохраняющие тепло. Есть потребность в спортивном инвентаре и оборудовании кабинетов химии, физики, биологии, географии, технологии.

Также большие деньги нужны на ограждение всех учреждений для выполнения антитеррористических требований, на чём настаивает прокуратура. У каждой школы и детсада накопился длинный перечень работ, которые нужно выполнить по требованию Роспотребнадзора и пожарных.

Во Владимирской области работают 440 детсадов и 362 школы.

Традиционно муниципалитеты получают средства на подготовку к новому учебному году ещё до завершения старого. Исходя из полученных из областного бюджета сумм, власти на местах начинают планировать мероприятия. Проводят торги, а уже летом подрядчики выполняют работы. К августу всё должно быть готово.

Во Владимире, например, в списке ближайших задач — замена окон в школах и веранд в детских садах. Всего обновят 550 оконных конструкций в 19 школах. Кроме того, деньги пойдут на ремонт тротуаров и дорожек на территории образовательных учреждений.

В региональном бюджете предусмотрены средства на обновление материально-технической базы семи государственных школ-интернатов. Приобретут оборудование для трудовых мастерских, а также кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, учебных кабинетов.

Свыше 21 миллиона рублей получат сельские школы на реализацию проектов цифрового профиля. К концу года откроют 21 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Также 36 сельских школ смогут направить 13,5 миллиона рублей на ремонт спортивных залов и открытие спортивных клубов.