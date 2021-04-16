Часть Рпенского проезда запустят во Владимире в этом году

Во Владимире появится новая транспортная развязка на улице Мира, у Пенсионного фонда. Удобный выезд сделают для движения автомобилей и автобусов с улиц Почаевской и Северной. Это будет первый этап строительства Рпенского проезда. Масштабный объект решили поделить на этапы, чтобы в максимально короткие сроки убрать нагрузку с магистральных улиц Большая Нижегородская и Добросельская. Подрядчик, госкомпания ДСУ-3, готова работать с опережением. В администрации области заверили, что все ресурсы, как финансовые, так и технические, у него имеются.

— В конце прошлого года поступило 500 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда. Обязательным условием предоставления этих денег из федерального бюджета было их использование до конца 2020 года. Подрядчик заплатил авансы поставщикам, заказал оборудование, материалы. Справились с задачей. В этом году уже есть более 1 миллиарда рублей, — говорит вице-губернатор Роман Годунин.

Длина Рпенского проезда — 2,2 километра. Его сдадут в 2022 году.

Активные работы по строительству Рпенского проезда ведутся одновременно на нескольких участках. Переносят инженерные сети, вбивают сваи под мост через Рпень и для монтажа подпорных стенок. Расходы на устройство моста оценены в 587 миллионов рублей, подпорок — 113 миллионов рублей. Наиболее затратное мероприятие по коммуникациям — переустройство напорной хозяйственно-бытовой канализации, на которое собираются потратить свыше 80 миллионов рублей. Переустройство ливневок обойдется вдвое дешевле.

— Основная проблема сегодня — это рост цен на металлоизделия. Объект включает в себя много таких конструкций. Не знаем пока, что делать. Такая картина по всей стране. Написали обращение в Минстрой. Ждем, — сетует Роман Годунин.

Четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожками.

На всем участке магистрали поставят видеокамеры. Развязки оборудуют светофорами. Встречные потоки разделят барьерным ограждением, нанесут термопластиковую разметку, переходы оборудуют по современным требованиям.

В связи со строительством Рпенского проезда ограничено движение транспорта по улице Красносельской в районе ГСК «Химик» и в районе дома № 1д на улице Северной.

Вице-губернатор Роман Годунин заверил, что разразившийся скандал вокруг уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина, которого Следком заподозрил в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали, никак не отразится на сроках выполнения работы. Рпенский проезд откроют в 2023 году.