Бывшего вице-губернатора Рената Чагаева задержали за взятку в миллион рублей

Ренат Чагаев, экс-заместитель губернатора Владимирской области обвиняется в получении взятки, сообщил Следком. Криминальный эпизод, который ему вменяется в вину, относится к 2018 году — тому времени, когда он пребывал на службе в нашем регионе (уволился Чагаев в ноябре того же года, после победы на губернаторских выборах Владимира Сипягина). Сейчас бывший высокопоставленный чиновник взят под стражу.

Уголовное дело Следком возбудил по материалам ФСБ.

37-летнему Ренату Чагаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, он, как вице-губернатор, действовал в интересах юридического лица и подконтрольных органов. А именно: поспособствовал тому, что были подписаны акты выполненных работ по реконструкции незавершенного строительством корпуса одного из медучреждений области.

— За оказанное содействие Чагаев через посредников получил незаконное денежное вознаграждение в сумме одного миллиона рублей, — сообщил пресс-релиз Следкома.

Вину в совершении преступления Ренат Чагаев не признал, добавляют следственные органы. Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

— 9 апреля 2021 года постановлением Октябрьского районного суда города Владимира ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Чагаеву Р.Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, а именно по 7 июня 2021 года включительно, — сообщила пресс-служба Октябрьского суда города Владимира.

Ренат Чагаев работал в «Белом доме» почти пять лет — с 2013 по 2018 год. Сначала был заместителем директора департамента внешнеэкономических связей (ныне эта структура упразднена), возглавлял департамент предпринимательства. С 2016 года занимался строительством в должности заместителя губернатора.