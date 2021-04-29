Британский и южноафриканский штаммы коронавируса могут завезти во Владимирскую область

Региональное управление Роспотребнадзора опасается вспышки коронавируса после майских праздников. По традиции в эти дни во Владимирскую область приедут много туристов из разных регионов страны. Не исключено, что среди них могут быть носители новых штаммов опасной инфекции из Великобритании и Южной Африки. Известно, что они распространяются быстрее. И пока в нашей области зарегистрированы не были.

— У нас в регионе небольшая трудовая миграция, жители области не так часто выезжают за рубеж по работе. Поэтому у нас до сих пор не было зафиксировано ни одного больного с британским или южноафриканским штаммом, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Однако в майские праздники в область приедут люди со всех уголков России, в частности из Москвы, жители которой активно передвигаются по миру. Поэтому исключать, что в эти дни к нам завезут новые штаммы, нельзя.

По словам Марины Колтуновой, особые опасения надзорного ведомства связаны с приграничными к Москве территориями, в которые активно начнут приезжать дачники из столицы. Так, на особом контроле Петушинский район. Ровно год назад апреле там уже пришлось объявить карантин из-за стремительного роста числа инфицированных. Тогда была выявлена четвертая, самая последняя фаза распространения эпидемической опасности. А ответственные органы уже не могли отследить связи инфекционных больных.

На особом контроле Петушинский район и Суздаль

На контроле и ситуация в Суздале. После объявления о длинных майских праздниках в городе ожидается наплыв туристов. Уже к концу рабочей недели тысячи человек, например, из Москвы, рванут в сторону нашего региона. У кого-то здесь есть дачи, другие в спешке бронируют номера в гостиницах, снимают гостевые домики и арендуют загородное жилье.

При этом новые штаммы коронавируса уже выявлены в 54 регионах страны. Об этом рассказала первый вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей страны. Ее слова приводит информационное агентство РИА Новости.

— Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штамм выявлены в 54 регионах, это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, в которых сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет, — отметила Татьяна Голикова.

При этом специалисты Роспотребнадзора отслеживают у заразившихся новыми штаммами коронавируса в шесть раз больше контактов по сравнению с обычными пациентами с положительными тестами. Это связано с уровнем контагиозности ковида. Об этом сообщила в глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация продолжается

Не допустить распространение инфекции, по словам специалистов, поможет вакцинация. По данным на 22 апреля, уже привилось более 75 тысяч жителей региона, из них почти 53 тысячи получили второй компонент вакцины. На минувшей неделе в ходе брифинга по вопросам противодействия коронавирусу главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Владимирской области Марина Романова заявила, что проблем с вакцинаций в регионе нет.

Есть в достаточном количестве и сам препарат, и места для проведения прививки, и специалисты. Осталось только проявить активность населению и сделать прививку в ближайшее время. Это ускорит формирование коллективного иммунитета и положит конец пандемии коронавирусной инфекции, уверены в облздраве.