Большой дорожный ремонт стартовал во Владимире

На Суздальском проспекте старый асфальт на тротуаре разбили у кинокомплекса «Руськино». Ремонт проезжей части намечен здесь же, в районе дома № 13. Дорожники будут обновлять полотно в сторону пересечения с Комиссарова. Ужасающе выглядит и участок от пересечения с Добросельской до поворота на школу № 36. Огромные ямы автомобилистам объехать удается с трудом. Полотно уже совсем изношенное, сплошь в заплатках. Но этот отрезок приведут в порядок в рамках текущего ремонта.

Латать ямы летней смесью начнут уже на днях. Проблемных мест, где ездит общественный транспорт, в избытке. Накануне майских праздников также планируют нанести горизонтальную разметку, чтобы разделить встречные потоки, полосы движения и обозначить пешеходные переходы. На проезжей части после зимы от краски и следа не осталось. Едва заметна и бело-желтая пластиковая разметка на «зебрах».