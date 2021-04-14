Большой дорожный ремонт стартовал во Владимире

Два владимирских подрядчика приступили к ремонту дорог по Октябрьскому и Суздальскому проспектам. В первую очередь сняли старый асфальт на участках тротуаров, следом приступят к фрезеровке дорожного полотна на проезжей части. Как пояснил «Призыву» начальник управления ЖКХ Алексей Шумник, по ночам спецтехника шуметь не будет. Убирать старый слой асфальта будут сразу после утренних и вечерних часов пик. А вот класть новый асфальт планируют по ночам, чтобы не препятствовать дорожному движению. Сначала ремонт коснется магистральных дорог, по которым контракты расторгованы еще в декабре-январе. Все они финансируются за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
— Календарная весна началась в этом году раньше, поэтому подрядчики смогли приступить к работам уже в апреле. Все ремонты будут проводиться без перекрытия движения. Даже на мосту у ДТЮ заезжать будут по одной полосе, а выезжать по Пушкарской. К августу все работы по нацпроекту завершат, — говорит начальник управления Владимира ЖКХ Алексей Шумник.
На ремонт 11 участков магистралей Владимира потратят 250 миллионов рублей.
На Суздальском проспекте старый асфальт на тротуаре разбили у кинокомплекса «Руськино». Ремонт проезжей части намечен здесь же, в районе дома № 13. Дорожники будут обновлять полотно в сторону пересечения с Комиссарова. Ужасающе выглядит и участок от пересечения с Добросельской до поворота на школу № 36. Огромные ямы автомобилистам объехать удается с трудом. Полотно уже совсем изношенное, сплошь в заплатках. Но этот отрезок приведут в порядок в рамках текущего ремонта.
Латать ямы летней смесью начнут уже на днях. Проблемных мест, где ездит общественный транспорт, в избытке. Накануне майских праздников также планируют нанести горизонтальную разметку, чтобы разделить встречные потоки, полосы движения и обозначить пешеходные переходы. На проезжей части после зимы от краски и следа не осталось. Едва заметна и бело-желтая пластиковая разметка на «зебрах».
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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