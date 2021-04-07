Благовещение Пресвятой Богородицы: истории и традиции

-
Что такое Благовещение
7 апреля православные в России отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных православных праздников. Из года в год, в отличие, например, от Пасхи или Троицы, его дата не меняется. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому он особенный для христиан. Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сообщил о рождении у нее Сына Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества от греха. Об истории этого праздника, его обычаях и традициях, что можно есть и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Призыва».
-
История праздника
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили ее с дальним родственником, 80-летним старцем Иосифом, чтобы он заботился о ней и охранял ее девство.
Спустя четыре месяца после обручения к Марии Архангел Гавриил и возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. Дева в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл ей истину: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
Несмотря на значимость события для христиан, праздник появился в церковном календаре не сразу. Лишь в III веке нашей эры о нем вскользь упоминают видные богословы того времени. Причем в одних церквах Благовещение праздновали за две-три недели до Рождества Христова. Другие же ориентировались на весну – за девять месяцев до дня рождения Спасителя. Только в VI веке дата окончательно закрепилась за 25 марта. Именно в этот день Благовещение отмечают католики, протестанты и некоторые поместные православные церкви. А в РПЦ проводят торжества по его случаю на две недели позже, так у нас пользуются юлианским календарем, а на Западе – григорианским. Разница между ними составляет 13 дней.
-
Церковные традиции
В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается литургия св. Иоанна Златоуста. Во время богослужения всем пришедшим в этот день в храм рассказывается о сути праздника и явлении ангела к Марии. По церковному обычаю, службы в Благовещение духовенство совершает в облачениях голубого «богородичного» цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность.
По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Святого Духа, благую весть архангела Гавриила, а также свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя. Кстати, церковные праздничные каноны, которые и теперь исполняются на Благовещение, были составлены еще в VIII веке.
По традиции богословов, в день Благовещения каждый верующий должен отложить все мирские дела ради молитвы и присутствия в храме. Кроме того, в этот праздник не совершаются заупокойные моления, службы и не проводятся венчания.
-
Народные обычаи
Выпускать птиц на свободу во время празднования Благовещения – давняя народная традиция. Хотя помимо нее в старину существовало множество других обычаев. Например, в деревнях в этот день облачались в лучшие одежды: надо было достойно встретить весну. А чтобы она была теплой, ее «закликивали» — пели особые песни. Праздник Благовещенья издревле на Руси ассоциировался с наступлением весны. Оттого его считали одним из самых радостных.
На Благовещение не рекомендовалось надевать новую одежду — носиться не будет, быстро порвется. Чтобы было здоровье, нужно в этот день умыться талой водой. Если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь год муж будет любить и холить. И если загадать во время этого праздника желание, оно обязательно сбудется.
-
Что можно есть на Благовещение
Обычно праздник выпадает на довольно строгий Великий пост. Однако церковный устав предусматривает послабления по случаю значимой даты. Верующим дозволяется употреблять в пищу рыбу, растительное масло. Можно и вино, но в умеренном количестве.
Однако эти правила действуют не всегда. Если Благовещение выпадает на Страстную пятницу или Страстной четверг, то пост строже: нельзя вкушать рыбные продукты и елей (масло). На вино же запрет не действует. Бывает и так, что праздник совпадает с Пасхой либо приходится на Светлую седмицу. В таком случае ограничений в еде нет.
-
Чего нельзя делать в этот день
На Благовещение, как в большой церковный праздник, под запретом была работа, в том числе по дому и огороду. Вообще праздник считался женским — Богородица на Руси всегда воспринималась как главная бабья заступница перед Богом. Женщинам из уважения к Богоматери в этот день запрещалось стирать, готовить пищу и даже не рекомендовалось умываться.
Также в Благовещение нельзя шить, вязать, вышивать, заплетать косы, стричься, красить волосы, расчесываться. Это примета связана с поверьем, согласно которому люди издавна считают, что жизнь человека является нитью, которой может управлять сам Господь или ангелы-хранители. В день, когда открываются небеса, легко перепутать жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», — поговорка именно про Благовещение.
Не стоит давать в этот день кому-то взаймы и вообще отдавать что-то из дома, считалось, что это отзовется потерями и в будущем. Считалось, что тот, кто в Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир.
-
Погодные приметы
Благовещение в народе еще называли «полупасхой», ведь оно, согласно преданию, влияло на погоду в праздник Христова Воскресения. Народная примета гласит: «Какое Благовещение, такова и Светлая неделя».
— Если на Благовещение ударил заморозок, тепло не наступит еще 40 дней, а летом будет богатый урожай овса, огурцов, груздей.
— Солнечная погода — к скорому наступлению весны.
— На Благовещение началась гроза — к теплому лету, обилию орехов в лесу.
— Утром опустился туман, выпал иней или поднялся ветер — к сильному половодью, плохому урожаю зерновых.
— Если к Благовещению снег не растаял на крышах, холодная погода продержится еще месяц. Сохранившийся на земле снежный покров — к плохому урожаю пшеницы.
— Ясная погода на Благовещение предвещает богатый урожай и теплое лето.
— Если в этот день еще лежит снег — хороших всходов не жди.
— Дождь сулил хорошую рыбалку и грибную осень.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: static.nahnews.org