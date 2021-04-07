Благовещение Пресвятой Богородицы: истории и традиции

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили ее с дальним родственником, 80-летним старцем Иосифом, чтобы он заботился о ней и охранял ее девство.

Спустя четыре месяца после обручения к Марии Архангел Гавриил и возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. Дева в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл ей истину: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».

Несмотря на значимость события для христиан, праздник появился в церковном календаре не сразу. Лишь в III веке нашей эры о нем вскользь упоминают видные богословы того времени. Причем в одних церквах Благовещение праздновали за две-три недели до Рождества Христова. Другие же ориентировались на весну – за девять месяцев до дня рождения Спасителя. Только в VI веке дата окончательно закрепилась за 25 марта. Именно в этот день Благовещение отмечают католики, протестанты и некоторые поместные православные церкви. А в РПЦ проводят торжества по его случаю на две недели позже, так у нас пользуются юлианским календарем, а на Западе – григорианским. Разница между ними составляет 13 дней.