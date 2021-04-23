Благоустройство сквера Победы начинается во Владимире

Во Владимире приступают к строительству сквера Победы площадью 3,5 гектара. Он будет расположен на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Благоустройством территории займется мэрия. Денежные средства привлекут из внебюджетных источников. Точная сумма, которая потребуется на строительство, пока не озвучивается. Масштабные работы запланированы в два этапа. Первый этап завершится уже к середине июня этого года. Окончательный вид новый сквер обретет в будущем году. На первом этапе предстоит благоустроить часть сквера, примыкающую к Октябрьскому проспекту. Там появится аллея с выставкой военной техники и площадь с фонтаном.

Финансировать строительство будут спонсоры.

Фонтан откроют через год, а сейчас предстоит выполнить всю необходимую инженерную инфраструктуру сквера, водоснабжение и водоотведение, систему ливневой канализации и электроснабжения для уличного освещения. К июню 2021 года будут обустроены основная и дополнительная аллеи общей площадью 2590 кв. м, подготовлены 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью 890 кв. м.

— Наряду с рекреационными зонами в сквере предусмотрено место для камерного павильона с военно-исторической экспозицией, а также санузлы для посетителей, — уточняет мэрия.

Сквер спроектирован с учетом сохранения природного ландшафта и дополнительного озеленения территории, отметил начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

В сквере высадят деревья хвойных пород. Украшением главной аллеи станут 50 алтайских кедров, которые хорошо приживаются в наших условиях. Деревья высадят уже 20-летние, высотой порядка 2 метров. Присматривать за ними будут специалисты городского Патриаршего сада.

Сквер обещали еще в 2017 году

Администрация Владимирской области обещала построить патриотический сквер еще четыре года назад. Весной 2017 года на углу улицы Мира и Октябрьского проспекта, напротив «Белого дома», торжественно установили закладной камень. На церемонию ждали министра обороны Сергея Шойгу. Однако был его заместитель Николай Панков. Камень заложили, но дальше никаких действий не последовало.

Похожий тематический парк «Патриот» появился в прошлом году в Коврове. На постаменты установили боевые машины и бронетехнику. У каждой стоит табличка с техническими характеристиками и назначением.