Библионочь-2021 обещает быть космической!

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Афиша культурного события во Владимире
23-24 апреля в библиотеках Владимира пройдёт одно из самых масштабных ежегодных событий в сфере культуры – Библионочь-2021. Тема мероприятия в этом году: «Книга – путь к звездам». И не случайно: в 2021 году исполняется 60 лет с момента первого полёта человека в космос – великое событие! Вот и Библионочь-2021 окажется под стать этому событию: фантастическая, познавательная, полная новых открытий и неземных впечатлений… Участники и в самом деле получат возможность ощутить себя словно в инопланетном мире: столько удивительного готовят библиотек нашего города!
Вход для всех свободный и абсолютно бесплатный!
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Областная научная библиотека им. Горького
Библионочь-2021 (12+) в «научке» действительно будет фееричной. Будут показаны художественные фильмы «Гагарин. Первый в космосе» и «Облепиховое лето» о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Состоится встреча с писателем и телеведущим Александром Архангельским и познавательная лекция «Наша космическая улица». Владимирский театр кукол покажет сладкую историю «Терем-теремок», а драмтеатр – моноспектакль «Ангельчик».
Музыкально-просветительский театр приглашает посетить «Музыкальную галактику, а Камерный струнный оркестр – послушать «Музыку в джинсах». ИЦАЭ устроит атомные игры и научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Актер драмтеатра Михаил Бабаев выступит с поэтической композицией по произведениям Сергея Есенина, а инженер-астроном Антон Андрианов — с лекцией «Красота и загадки ближнего и дальнего Космоса».
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
24 апреля с 20.00 до 00.00
Вход свободный
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Центральная городская библиотека
Культурное событие в ЦГБ начнется с «Библиосумерек» (6+). С 17.00 до 18.30 всех гостей приглашают поучаствовать в космическом квесте, посетить мультпоказ «Галактического десанта», игротеку, фотозону «Я б в учёные пошёл…» и мастер-классы. А после космической медитации и розыгрыша пиццы можно будет с головой окунуться в саму «Библионочь» (6+).
Там вас ожидают выставка детской школы искусств № 3 «Я во Вселенной: космические фантазии», лекция «Жизнь в Солнечной системе и за её пределами», саунд-чтение с Артёмом Каталевским (ханг) «Путь к звёздам», шоу световых картин от Анастасии Москвичевой и кинопоказ научно-популярных фильмов.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 3
23 апреля с 17.00 до 23.00
Вход свободный
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Областная библиотека для детей и молодежи
Межгалактический корабль «BiblioАСТРА» областной библиотеки для детей и молодежи посетит галактики «Млечный путь», «Спящая красавица» и Андромеда (12+). Он стартует со спектакля «Облаков штанах» студентов 4-го курса Института искусств и художественного образования. В галактике «Млечный путь» смотрим на звёздное небо и перформанс от владимирских поэтов, слушаем космическую музыку Юрия Монахова, групп «ОднаНочь», «Вне Трафика», La Vi Danza и «Фён». Будьте готовы к встрече с НЛО и космической игре Эйнштейн-пати.
На борту межгалактического корабля «BiblioАСТРА» в течение всего времени полёта работают: космическая библиотека, книжная выставка «Звездными дорогами» и фотовыставка «Космические фантазии».
Галактика «Спящая красавица» приглашает на викторины на интерактивном столе, библиофреш «Фантастический Космос. Космическая фантастика», турнир «Кубик Рубика», выход в открытый космос в 3D-очках и интерактивные игры с призами.
В галактике Андромеды гостей ждут космические фильмы компании ORBIS PICTUS, лекция фотографа Олега Крутова «Космос метафизической фотографии», документальный фильм о звёздах серебряного века и звёздах-шестидесятниках. Во время полета состоится высадка на планету караоке и кинопланету с просмотром фильма «Туманность Андромеды».
Подробное расписание можно посмотреть здесь.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
24 апреля с 17.30 до 00.10
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: biblionight.culture.ru