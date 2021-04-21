Библионочь-2021 обещает быть космической!

Библионочь-2021 (12+) в «научке» действительно будет фееричной. Будут показаны художественные фильмы «Гагарин. Первый в космосе» и «Облепиховое лето» о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Состоится встреча с писателем и телеведущим Александром Архангельским и познавательная лекция «Наша космическая улица». Владимирский театр кукол покажет сладкую историю «Терем-теремок», а драмтеатр – моноспектакль «Ангельчик».

Музыкально-просветительский театр приглашает посетить «Музыкальную галактику, а Камерный струнный оркестр – послушать «Музыку в джинсах». ИЦАЭ устроит атомные игры и научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Актер драмтеатра Михаил Бабаев выступит с поэтической композицией по произведениям Сергея Есенина, а инженер-астроном Антон Андрианов — с лекцией «Красота и загадки ближнего и дальнего Космоса».

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

24 апреля с 20.00 до 00.00

Вход свободный