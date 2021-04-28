Бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Дорогостоящие исследования и медицинские анализы, — чего только не назначают нам врачи в поисках диагноза! А иногда и для того, чтобы «развести» пациента на деньги. Вместе с экспертом — руководителем «Областного диагностического центра» Аллой Силкиной «Призыв» разбирался, как определить, что исследования и анализы необходимы и назначены правильно? О чем спрашивать лечащих врачей?

Две стороны одной медали

С одной стороны, доступность исследований в медицинских центрах — большое благо. Заплатил деньги, быстро сделал, оперативно получил результат и бегом к лечащему врачу. Но с другой стороны, пациенты стремятся самостоятельно назначить себе медицинские исследования. В результате нередко получается так: либо исследования совсем были не нужны, либо нужно было сделать одно, а пациент сделал другое.

Еще один не совсем честный момент, когда лечащие врачи, наоборот, направляют пациента на дополнительные анализы и исследования в своем центре (установка свыше) или из государственной поликлиники в частный медицинский центр (получая за это вознаграждение).

Онкомаркеры – не показатель рака

Анализ крови на онкомаркеры — одно из самых популярных исследований. Люди порой назначают себе «на всякий случай», а некоторые клиники рекламируют, как панацею, чтобы вовремя обнаружить рак. Есть мнение, и оно ошибочное, что опухолевые клетки выделяют определенные вещества, которые циркулируют в крови с момента зарождения новообразования. И если регулярно сдавать анализ крови на онкомаркеры, то можно удостовериться, что рака нет.

Использование онкомаркеров для достоверного выявления рака не показало своей эффективности ни в одном исследовании.

Они не могут быть рекомендованы для первичной диагностики онкологических заболеваний. Если показатели превышают норму, у вас не обязательно рак. На самом деле отклонение от нормы может спровоцировать изменения в функциях печени, проблемы с костями, гинекологические инфекции, воспалительные процессы. Трактовать значения онкомаркеров может только врач, а не сам пациент!

— Для каждой опухоли существует свой метод раннего выявления. Например, для скрининга рака молочной железы используют маммографию, для обнаружения рака толстого кишечника – колоноскопию. Для подтверждения рака нужна биопсия! — предупредила Алла Силкина.

Онкомаркеры — это очень специфические тесты. Они имеют невысокую чувствительность и специфичность. Их используют, как правило, при уже установленном диагнозе для оценки эффективности лечения.

Цена зависит от маркера, наборов онкомаркеров:

от 360 до 2 550 за один онкомаркер

биомаркеры рака простаты – 5 090 руб.

оценка рака яичников по алгоритму ROMA – 1 680 руб.

хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) – 5 010 руб.

Нет аппарата, который проверит всё

Сейчас многие клиники рекламируют МРТ или КТ всего тела за 12 000 — 15 000 рублей. Супер-скидка, супер-результат! Но нет такого аппарата, который сможет проверить сразу весь организм.

Существуют разные аппараты, разная история тела (перенесенные заболевания, возраст, пол) и история семьи человека (его генетическая наследственность). И пациенту необходимы разные системы диагностики.

— МРТ и КТ всего тела – это плохая история. Чтобы тщательно сделать МРТ всего тела, необходимо поместить человека в аппарат на 4-5 часов. Он за это время нагреется как в микроволновке! Это опасно для жизни! А за 1,5 часа выявить мелкие патологии по всему телу невозможно, зато легко можно пропустить зарождение болезни, в последствие упустить драгоценное время и не начать лечение вовремя. Предлагать людям делать МРТ (магнитно-резонансная томография) легких без лучевой нагрузки – это шарлатанство! МРТ не видит легкие, а значит, не распознает пневмонию или рак, это можно сделать с помощью только КТ (компьютерной томографии). Рентген (в большинстве больниц он не цифровой), кстати, тоже малоинформативен. Начальные стадии поражения легких (1-2 стадия) он не определяет.

Алла Силкина вспоминает, что одному пациенту на УЗИ поставили диагноз — новообразование в печени. Перепуганный пациент записался в диагностический центр на диагностику КТ. Оказалась, это не новообразование, а петля кишечника. Часто приходят с одним вопросом, а исследования показывают совсем другое.

— В центр обратился мужчина, который приехал к нам на инвалидной коляске. С ногами у него было все очень плохо, он не мог ходить, стоять. Врачи подозревали проблемы с костями, рак. В итоге мы проверили его сосуды. Оказалось, проблема в них, и на КТ это было прекрасно видно. Но ему не назначали КТ, были какие-то другие исследования. Мужчина благополучно перенес операцию на сосудах, вернулся к полноценной жизни, забыв про инвалидную коляску.

Запомните: не существует универсального метода диагностики, который позволил бы получить исчерпывающее представление о состоянии организма. Каждой анатомической зоне и патологии нужен свой метод и аппарат.

Что-то гормональное?

Некоторые врачи подозревают какие-то гормональные нарушения и назначают огромный перечень анализов. Многие анализы на гормоны очень капризны и требуют особых условий взятия и обработки крови. Всегда спрашивайте врача, зачем нужен тот или иной анализ.

Антитела к хеликобактер пилори назначаются, когда есть основания подозревать данное заболевание. И в этом случае врачи рекомендуют делать гастроскопию, во время которой берут биопсию, либо пройти уреазный дыхательный тест с углеродом С13. Если сдавать анализ крови на антитела, то вы получите свидетельство того, что организм уже столкнулся с инфекцией.

При повышении ТТГ (гормон щитовидной железы) необходимо исследовать уровень свободного Т4. Исследовать свободный Т3 при подозрении на гипотиреоз нецелесообразно. При снижении ТТГ нужно определить свободные Т4 и Т3. Исследование общих фракций Т4 и Т3 не имеет значения, более информативным является исследование свободных фракций гормонов.

Антитела к хеликобактер пилори (анализ крови) — от 580 руб.

Гормоны щитовидной железы (анализ крови) — от 330 руб. за один.

Скрининг, чек-ап, диспансеризация, профосмотр

Скрининг — исследование, его цель снизить заболевания у населения, а не конкретное заболевание у человека. Диспансеризация и профосмотр призваны выявить заболевания у конкретного человека. Но диспансеризация и профосмотр — это очень формальный, массовый подход, не учитывающий индивидуальные особенности пациента, а решающий вопросы государства, страховой компании и организации-работодателя.

И перечень исследований там только тот, который по карману госбюджету или учитывает конкретные профессиональные риски. С 2019 года россияне могут проходить бесплатно медицинские профосмотры ежегодно, а не раз в два года, как было раньше.

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста пациента. Теперь россияне с 18 до 39 лет будут проходить диспансеризацию один раз в три года, а те, кому 40 лет и больше, — каждый год.

Профилактический медицинский осмотр включает одинаковый для всех перечень обследований.

А диспансеризация предполагает дополнительные исследования для людей разного возраста. Но при профосмотре и диспансеризации нельзя выявить, например, колоректальный рак (он на втором месте в стране по уровню смертности от онкозаболеваний), так как колоноскопия не входит в перечень исследований. И у человека будут проверять сосуды, хотя надо следить за совсем другим органом.

Медицинский чекап (check-up) – набор индивидуальных обследований, который проводится с учётом возраста и пола. Чекап — платная услуга. Его можно проходить ежегодно в зависимости от состояния здоровья.

— Мы пробовали в своем центре создавать чекапы по возрасту, — рассказывает наш эксперт. — Не сработало, все индивидуально у каждого человека. Надо идти к хорошему терапевту или иметь семейного врача, который знает историю заболеваний семьи, и может расписать, посоветовать, что и когда сдавать, проверять, составить личный чекап. Если, например, у родственников пациента был рак легких, значит, следим за легкими. Если сосуды брахлили, значит, все внимание им.

Стоимость чек-апов во Владимире зависит от анализов и исследований, включенных в пакет. И может варьироваться от 2 000 руб. до 25 000 руб. (в среднем).

Совет от Аллы Силкиной: В идеале нужен семейный терапевт или врач, которому вы доверяете. И именно с ним надо советоваться по прохождению чекапов, анализов и прочих исследований. Если такого врача нет, если вам назначают дорогостоящие анализы и исследования, вы можете обратиться еще к одному-двум врачам за независимым мнением или воспользоваться услугами телемедицины.

Памятка исследований

Что и на каком аппарате, прежде всего, нужно проверять.

Голова, мозг – МРТ.

Легкие – КТ, в идеале по низкодозовому протоколу (с минимальной лучевой нагрузкой)

Брюшная полость – УЗИ первоначально, потом МРТ или КТ для более детального изучения.

Сердце – ЭКГ — самая простая диагностика, затем идет эхокардиография на аппарате УЗИ.

Сосуды – УЗИ первично, далее КТ или МРТ в зависимости от анатомической зоны

Молочные железы – до 40 лет УЗИ первично, после 45 лет первой идет маммография, в интервале 40-45 сочетаем оба метода.

Щитовидка – анализ на ТТГ, УЗИ.

Суставы – МРТ.

Кишечник, желудок – эндоскопические исследования.

Гинекология – мазки на онкоцитологию рекомендуют сдавать с 30 лет раз в год, так как рак шейки матки очень помолодел. На ранних этапах все легко поддается лечению.

Общий анализ крови – раз в год и при назначении антибиотиков.

Биохимический анализ — оценивает работу печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря. Рекомендовано делать после перенесенных заболеваний, особенно после коронавирусной инфекции.

Липидограмма (оценивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уровень общего холестерина) – раз в год после 40 лет, до 40 лет, если человек курит, злоупотребляет жирной пищей.

Не отказывайтесь от обследований, анализов, но если вы сомневаетесь в их назначении, ищите второе врачебное мнение.