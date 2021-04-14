Баня в Костерёво накрывается медным тазом

Общественная баня в Костерёво вот-вот закроется. Здание пустили с молотка за долги. Пока помывочное заведение работает, но сколько ещё времени там будут греметь шайками посетители и облетать листвой веники, неизвестно. А горячей воды в городе нет уже много лет. Так что у жителей в скором времени может возникнуть проблема.

Петушинский парильщик

Как ни странно, тревогу по поводу возможного закрытия бани громче всего бьют не костерёвцы, а пенсионер из Петушков Владимир Викторович Янков. Человеку 83 года, но он заядлый парильщик и ездил из райцентра в соседний город побаловать себя жаром, забравшись на полок. По его словам, костерёвская баня лучше петушинской, да и вообще лучше всех.

— За долгие годы побывал во многих банях страны (шабашки, командировки и так далее), но лучшей парилки, чем в Костерево, я не встречал! — расчувствовался пенсионер.

Узнав о возможном закрытии помывочного заведения из районной газеты, Владимир Викторович решил действовать: обратился в администрацию города Костерёво, написал и в более высокие инстанции. Полученные ответы огорчили. Оказалось, что баня — банкрот. И её должны продать.

— В настоящее время в отношении МКП «Костерёвская городская баня» ОСП Петушинского района УФССП России по Владимирской области возбуждено исполнительное производство, в рамках которого на здание бани наложен арест, — говорится в письме из горадминистрации. — Арестованное имущество передано в МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях для реализации на открытых торгах в форме открытого аукциона.

Первоначально здание оценили в сумму 4 млн 960 тысяч рублей. Но желающих купить за такую сумму не оказалось.

Есть надежда, что после того, как у здания появится новый хозяин, он сохранит прежний профиль заведения. Но, во-первых, желающие купить баню в очередь не становятся — их, пожалуй, ещё поискать надо. А во-вторых, что делать и как поступить со старым зданием — это всё на усмотрение потенциального владельца: обременений нет.

Плата за удовольствие

Костерёвская баня погорела, задолжав государству по налогам. Хозяйство не прибыльное. Наоборот, убыточное. Поскольку объект — социальный, цены там тоже социальные — от 180 до 220 рублей за вход без ограничения времени.

За последние четыре года задолженность по налогам муниципального объекта превысила 2 миллиона рублей. Может, по меркам областного центра это ерунда, но Костерёво — не Владимир. Бюджет там хилый. Кроме того, у местных властей есть свои соображения, безосновательными которые не назовёшь.

— Поскольку в городе давно нет горячего водоснабжения, большинство жителей уже обзавелись дома водонагревательными приборами. И баня перестала быть предметом первой необходимости. Туда ходят отдохнуть, пообщаться, попариться. Наплыва посетителей нет. А цены между тем социальные, — говорит зам. главы администрации города Костерёво Алексей Яблоков. — Конечно, в этих условиях баня не может быть рентабельной.

То, что народ по положенным дням (четверг, суббота — женщины; пятница, воскресенье — мужчины) в баню не ломится, признаёт и ветеран-парильщик Владимир Викторович Янков. В общем зале обычно человек тридцать, прикинул он. Очереди никогда нет.

Вспоминаю своё детство, правда, не в Костерёво и не в Петушках, а в другом районном центре — Собинке. Там с утра, когда работала парилка, очередь хвостилась ещё в предбаннике. И даже попав-таки в помывочную, нужно было исхитриться найти свободную шайку. Почти как в рассказе Зощенко, где добыть таз — целое событие.

Не дай бог, конечно, чтобы та ситуация вернулась — всё же мыться-париться нужно с чувством, толком, расстановкой. Но для сравнения: в тех условиях баня с социальными ценами в 15 копеек могла быть рентабельной, потому как посетителей было много, а нынешняя — нет.

Туманное будущее

Один аукцион, на который было выставлено здание костерёвской бани, закончился ничем — покупатели не заявились. На 26 апреля назначен второй. Цену здания снизили до 4 млн 216 тысяч рублей. Пока собирают заявки. Найдутся ли желающие — вопрос. И если не отыщутся, то будет самое интересное.

При отсутствии покупателей имущество должны передать той организации, по иску которой его бывший владелец обанкротился. То есть налоговым органам. Что они с ним будут делать, неясно. Поскольку сами реализовать его не могут — не имеют на то полномочий.

— Как будет развиваться ситуация, пока непонятно, — признался Алексей Яблоков. — В законодательстве есть определённые пробелы.

Вообще, банная тематика в отдельно взятом месте рождает самые разные мысли. Ну, во-первых, если костерёвское заведение накроется-таки медным тазом, то это будет, конечно, безобразие: целый город, да ещё без горячей воды, а бани нет. Кошмар.

Двухэтажное здание бани на улице Лагерной — ровесник революции.

С другой стороны, действительно, если, как считает администрация, острой нужды именно в том, чтобы натереть себя мочалкой, у горожан нет, а есть другая нужда — культурно и с пользой для тела провести досуг, то, может быть, стоило уйти от чисто социального статуса бани. Например, продав баню частнику с обременением раз в неделю мыть малоимущих, а в остальные дни — страждущих отдыха за хорошие деньги. Но это надо было делать тогда, когда имущество ещё не подверглось аресту. Четыре года копятся долги — куда смотрели?

У людей, не слишком разбирающихся в разнице уровней власти, в тонкости перекрёстного субсидирования и прочей чиновничьей казуистике, само собой рождается вопрос: в чём вообще смысл манипуляций? Налоговая — государственная структура — банкротит муниципальную баню — тоже, в общем-то, казённое учреждение, в итоге ухудшая жизнь людей, социальная забота о которых — опять же функция государства.

И не исключено, что в ходе разорения бани Костерёво получит ещё одну «заброшку» — пустое здание с привидениями и бомжами. А их там и так немало (я про развалины)… В советское время был в городе бассейн — сейчас нет бассейна. А чуть позже, глядишь, будут говорить: была у нас баня, а теперь шиш.

Прощай, казённый пар!

Если баню в Костерёве нарушат — это будет очередная потеря в длинной череде потерь банно-прачечного хозяйства Владимирской области. Раньше в каждом районном центре, в мало-мальски большом посёлке бани были обязательно. В глубинке они начали массово закрываться в 90-е годы, когда разорялись сельхозпредприятия, содержавшие соцкультбыт.

В последнее время сообщения о закрытии общественных бань звучат редко, поскольку и самих-то их осталось немного. Даже во Владимире из семи бань, действовавших в советское время, до XXI века дожили три: на Всполье, на Северной и в Добром. Что уж говорить о периферии!

Несколько лет назад закрыли баню в посёлке Садовый Суздальского района. Жители возмущались, даже до губернатора дошли, и тогдашнее первое лицо области обещало сделать «всё, как было», но не судьба. Тогда же начались разговоры о том, что и в самом Суздале баню прикроют — хорошо, не подтвердилось. Баня работает, хотя и находится в плачевном состоянии.

— Многие суздальцы туда ходят по 20-30 лет, для них это традиция, — рассказала одна из жительниц древнего города. — Раньше баней руководила очень хорошая женщина Людмила Мамулина, она как-то умела создать праздничную, тёплую атмосферу. Сейчас уже всё по-другому.

А в Кольчугино муниципальную баню закрыли в ноябре 2019 года. Жители ездят мыться в Юрьев-Польский.

Закрытие общественных бань — общероссийская тенденция. В некоторых соседних с Владимирской областью регионах дела обстоят хуже, чем у нас. Там, судя по сообщениям СМИ, даже губернские центры остаются без казённых моечных. Пять лет назад закрыли баню в Костроме. В городе-миллионнике Нижнем Новгороде, где действовала дюжина бань, многие прикрыли якобы на ремонт. Но власти не скрывают, что, скорее всего, часть заведений просто-напросто не откроются. Не работают — убытку меньше.

Справедливости ради стоит сказать, что и потребность в общественных банях год от года снижается, и функция их действительно всё больше становится другой — досуговой, что ли. Но тогда, наверное, местным властям надо чётко и вовремя определиться: когда и на каких условиях оказывать социальную услугу, а когда — зарабатывать. Или, если не можешь сам, договорись с частником. А то вдруг игроком на банном поприще станет какая-нибудь налоговая, которая насчёт пара не парится. Она мылит голову только по поводу денег.