Автобусы и троллейбусы Владимира получат свои полосы движения

На магистральных дорогах Владимира появятся выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Это предусмотрено новой комплексной схемой организации дорожного движения в городе. Разработчики документа выяснили, что отсутствие таких полос влияет на работу общественного транспорта в худшую сторону. Они провели опрос, и треть респондентов сказали о том, что автобусам и троллейбусам нужно обеспечить приоритет движения.

Отдельные полосы для общественного транспорта планируется сделать на улицах Добросельской, Большой Нижегородской, Мира, Горького, Чайковского, Дворянской, Большой Московской, проспектах Строителей и Ленина. Проекты будут разработаны в нынешнем году, а реализованы в следующем.

Илья Зотов, член общественного совета при Минтрансе России:

Это, прежде всего, участки от Егорова до Погодина на Добросельской. И до площади Фрунзе.

Другая «выделенка» появится от улицы Верхняя Дуброва до пересечения с проспектом Ленина и до Студеной горы.

Мы согласны с проектировщиками этой схемы, что от Золотых ворот до площади Фрунзе нет необходимости в выделенных полосах, потому что здесь более узкие улицы и меньше полос.

Приоритет обеспечат за счет выделения правой или левой полосы или введения реверсивного движения.

Эксперты оценивали несколько условий для организации выделенных полос. Это интенсивность общественного и другого транспорта, наличие трех полос в одном направлении, пропускная способность дороги с учетом «выделенки», уровень безопасности движения.

Проблема организации выделенных полос в городском пространстве — это наличие соответствующей разметки. Во Владимире к весне даже на пешеходных переходах не остаётся термопластика. Но даже там, где краска сохранилась зимой, её не видно из-за снежных заносов и песко-соляной смеси.

Растяжки с дорожными знаками можно повесить далеко не везде, особые трудности могут возникнуть на Большой Нижегородской и проспекте Ленина. Там долгое время даже не могли установить дублирующие знаки пешеходных переходов над проезжей частью.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новой схеме организации дорожного движения предусмотрено введение одностороннего движения на десятках улицах, дублирующих перегруженные магистрали.

Справка. Во Владимире ежедневно на линию выходят 76 троллейбусов и 250 автобусов, работают 7 троллейбусных и 34 автобусных маршрутов. Автобусами каждый день пользуются порядка 105,5 тысячи жителей, а троллейбусами — 33,2 тысячи человек. В областном центре насчитывается 424 километра дорог, 45% — в ненормативном состоянии.