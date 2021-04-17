Автобусы  «АДМ» сходят со всех маршрутов

С 19 апреля с линии уходит главный владимирский перевозчик — компания «АДМ». Официальное заявление транспортное предприятие направило в администрацию города накануне. Мэрия опубликовала информацию о решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая провела заседание сразу после заявления перевозчика.

— Руководству ООО «АДМ» предписано обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов на выполнение регулярных перевозок. 17 апреля «АДМ» обязано предоставить в администрацию города отчет о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии и выполнении заключенных контрактов, — сообщила мэрия.

Компания «АДМ» обслуживает во Владимире 15 автобусных маршрутов.

Администрация города Владимира готовит обращения в прокуратуру и другие надзорные органы. Но это не решит проблему, если в понедельник на линию не выйдут 100 автобусов по 15 маршрутам. Чиновникам придется за выходные «раскидать» нагрузку по другим шести перевозчикам, работающим в городе. Но по сути, мощности есть только у муниципального предприятия, у которого в автопарке находится 49 автобусов, списанных в Москве и подаренных Владимиру.

Администрация города уже объявила о том, что «Владимирпассажиртранс» готов трудоустроить водителей и кондукторов из «АДМ». Обещают полный соцпакет и своевременную выплату заработной платы.

На сайте самой компании «АДМ» пока не размещено никаких объявлений или заявлений. На заглавной странице до сих пор перевозчик называет себя молодым, динамично развивающимся предприятием.