Автобусы  «АДМ» сходят со всех маршрутов

С 19 апреля с линии уходит главный владимирский перевозчик — компания «АДМ». Официальное заявление транспортное предприятие направило в администрацию города накануне. Мэрия опубликовала информацию о решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая провела заседание сразу после заявления перевозчика.
— Руководству ООО «АДМ» предписано обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов на выполнение регулярных перевозок. 17 апреля «АДМ» обязано предоставить в администрацию города отчет о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии и выполнении заключенных контрактов, — сообщила мэрия.
Компания «АДМ» обслуживает во Владимире 15 автобусных маршрутов.
Администрация города Владимира готовит обращения в прокуратуру и другие надзорные органы. Но это не решит проблему, если в понедельник на линию не выйдут 100 автобусов по 15 маршрутам. Чиновникам придется за выходные «раскидать» нагрузку по другим шести перевозчикам, работающим в городе. Но по сути, мощности есть только у муниципального предприятия, у которого в автопарке находится 49 автобусов, списанных в Москве и подаренных Владимиру.
Администрация города уже объявила о том, что «Владимирпассажиртранс» готов трудоустроить водителей и кондукторов из «АДМ». Обещают полный соцпакет и своевременную выплату заработной платы.
На сайте самой компании «АДМ» пока не размещено никаких объявлений или заявлений. На заглавной странице до сих пор перевозчик называет себя молодым, динамично развивающимся предприятием.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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