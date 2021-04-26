Автобус съехал в кювет во Владимире

Во Владимире произошел очередной инцидент с участием общественного транспорта. В кювете оказался автобус маршрута №26. Фотографии произошедшего разместил на своей странице в социальных сетях популярный городской паблик «PRO Транспорт» Владимир News». На снимках видно, как автобус передними колесами оказался в овраге и остановился. К счастью, произошло все на конечной остановке, когда пассажиров, скорее всего, уже не было в салоне.

Автобус 26 маршрута потерял управление и съехал в кювет

Что привело к аварии, еще предстоит установить. Как рассказали «Призыву» очевидцы событий, у автобуса могло что-то случиться с электрикой. По предварительной версии, одновременно заклинило газ и отказали тормоза. В итоге транспортное средство самопроизвольно поехало и оказалось в яме. Так это или нет, неизвестно.

По информации «Призыва», на момент аварии в автобусе могли находиться только водитель и кондуктор. И если человек за рулем отделался испугом, то кондуктор мог получить травму руки. Насколько серьезным был удар, еще предстоит установить. Информации о данном происшествии крайне мало, чтобы сообщать подробности. В региональном управлении ГИБДД только обещали уточнить, что произошло. Пока непонятно, выезжали сотрудники ДПС на место инцидента или нет.

Автобус 26 маршрута обслуживает компания «АДМ».

Компания «АДМ» оказалась в центре громкого скандала несколько дней назад. Сначала стало известно, что транспорт главного городского перевозчика уходит со всех маршрутов чуть ли не одним днем. Об этом предприятие уведомило администрацию областного центра. Мэрия, в свою очередь, предписала компании неукоснительно обеспечить исполнение контракта на выполнение перевозок. В итоге автобусы вышли на линию. Коллапса системы общественных перевозок не случилось.

Но инцидент, как можно понять из действий компании «АДМ», далеко не исчерпан. Пресс-служба предприятия выступила с заявлением о системном кризисе в организации транспортной работы города. Полный текст обращения можно почитать на сайте «Призыва».

В свою очередь администрация города уже объявила о том, что «Владимирпассажиртранс» готов трудоустроить водителей и кондукторов из «АДМ». Обещают полный соцпакет и своевременную выплату заработной платы.

Заложниками ситуации рискуют стать жители города. И пусть на данный момент автобусы ходят по расписанию, техническое состояние подвижного состава вызывает все больше опасений. И если зимой проблемы можно было списать на мороз, то что стало причиной инцидента сегодня — вопрос.