Автобус сбил пешехода на «зебре» во Владимире

ДТП произошло в Добром

Во Владимире автобус сбил пешехода. ДТП произошло накануне в 20.25 на улице Комиссарова. По предварительным данным, водитель автобуса «Волгабас» совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 34-летняя девушка была госпитализирована.

В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование, — сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Подробности аварии сейчас устанавливаются.

Пешеходы переходят дорогу

Пешеходам советуют быть внимательнее. Фото «Призыва»

За первый квартал этого года во Владимирской области уже произошло 376 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека погибли, 555 – получили травмы различной степени тяжести. Из них 83 ДТП – это наезды на пешеходов. В этих авариях 8 человек погибли, 76 – пострадали.

В марте этого года на переходе в центре Владимира сбили пенсионерку. ДТП случилось также вечером. Женщина была госпитализирована.

Между тем светлое время суток – не гарантия безопасности для пешехода. В марте под колесами автобуса во Владимире пострадал 16-летний подросток. ДТП произошло около 14.20 на улице Мира. Несовершеннолетний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.

ДТП во Владимире

16-летнего подростка сбил автобус. Фото группы «PRO Транспорт» Владимир News

В ГИБДД советуют пешеходам быть внимательнее. И всегда перед выходом на проезжую часть удостовериться в том, что автомобили вас пропускают.

Ранее «Призыв» рассказывал, что для безопасности пешеходные переходы во Владимире поднимут над дорогой. В этом году такие переходы появятся на Судогодском шоссе и Большой Московской улице у Центра ИЗО. Строительство таких конструкций прописано в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то есть на них можно потратить федеральные деньги в рамках капремонта. Площадка для прохождения пешеходов поднимается невысоко: всего на 7 сантиметров выше уровня проезжей части. Но это реально работает.

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Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Автомобилистов во Владимире»

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