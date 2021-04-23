Автобус сбил пешехода на «зебре» во Владимире

Во Владимире автобус сбил пешехода. ДТП произошло накануне в 20.25 на улице Комиссарова. По предварительным данным, водитель автобуса «Волгабас» совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 34-летняя девушка была госпитализирована.

— В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование, — сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Подробности аварии сейчас устанавливаются.

За первый квартал этого года во Владимирской области уже произошло 376 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека погибли, 555 – получили травмы различной степени тяжести. Из них 83 ДТП – это наезды на пешеходов. В этих авариях 8 человек погибли, 76 – пострадали.

В марте этого года на переходе в центре Владимира сбили пенсионерку. ДТП случилось также вечером. Женщина была госпитализирована.

Между тем светлое время суток – не гарантия безопасности для пешехода. В марте под колесами автобуса во Владимире пострадал 16-летний подросток. ДТП произошло около 14.20 на улице Мира. Несовершеннолетний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.

В ГИБДД советуют пешеходам быть внимательнее. И всегда перед выходом на проезжую часть удостовериться в том, что автомобили вас пропускают.

Ранее «Призыв» рассказывал, что для безопасности пешеходные переходы во Владимире поднимут над дорогой. В этом году такие переходы появятся на Судогодском шоссе и Большой Московской улице у Центра ИЗО. Строительство таких конструкций прописано в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то есть на них можно потратить федеральные деньги в рамках капремонта. Площадка для прохождения пешеходов поднимается невысоко: всего на 7 сантиметров выше уровня проезжей части. Но это реально работает.