Автобус №17 вспыхнул на проспекте Ленина во Владимире

Происшествие с общественным транспортом произошло сегодня утром во Владимире. На проспекте Ленина возле на остановки «Руслан и Людмила» загорелся автобус, курсирующий по маршруту №17. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 06.42. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Дым валил из моторного отсека.

— Пожарные не дали распространиться огню на весь автобус и оперативно ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. На пожар выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибших и пострадавших нет

В момент инцидента автобус, предположительно, уже был на маршруте. А это значит, что в салоне загоревшегося транспорта, скорее всего, находились пассажиры. Как сообщил «Призыву» очевидец событий, который оказался на месте происшествия через несколько минут, автобусы других маршрутов в это время шли переполненные.

— Я не видел сам момент возгорания. Приехал, когда оформляли протоколы. Обратил внимание, что все автобусы в это время шли с большим количеством пассажиров. Это ведь первый час пик, когда люди едут на работу. Думаю, что в автобусе №17 тоже могло быть много людей, — рассказал «Призыву» очевидец событий.

Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели. Самое главное, что во время ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Что касается автобуса, то ему, надо полагать, предстоит ремонт.

Происшествия с участием автобусов

Между тем, это далеко не первый случай, когда автобусы загораются на улицах областного центра. В марте вспыхнул пассажирский автобус марки «Волгабас». Пожар произошел на улице Совхозной. Огонь повредил колесо и часть салона. Пострадавших не было. Пассажиры автобуса № 22, принадлежащего компании АДМ, самостоятельно вышли из общественного транспорта.

Тхническое состояние подвижного состава, курсирующего по улицам областного центра, вызывает все больше вопросов. Причем касается это техники самых разных компаний. Так, сегодня вспыхнул автобус, принадлежащий перевозчику ИП Михайлов, а в начале этой недели в кювет съехал маршрут компании «АДМ».

Что привело к аварии, интересный вопрос. Как рассказали «Призыву» очевидцы событий, у автобуса могло что-то случиться с электрикой. По предварительной версии, одновременно заклинило газ и отказали тормоза. В итоге транспортное средство самопроизвольно поехало и оказалось в яме. Так это или нет, неизвестно.

Транспортный вопрос – один из самых проблемных в городе. Зимой людям приходилось по 20-30 минут ждать своего маршрута. А в середине апреля, компания «АДМ» заявила, что уходит со всех маршрутов чуть ли не одним днем. Об этом предприятие уведомило администрацию областного центра. Мэрия, в свою очередь, предписала компании неукоснительно обеспечить исполнение контракта на выполнение перевозок. В итоге автобусы вышли на линию. Коллапса системы общественных перевозок не случилось. Но этот вопрос до конца не урегулирован.