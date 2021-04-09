Артисты разных стран сыграют во Владимире онлайн

Сегодня, 9 апреля, откроется международный фестиваль «Театр. Территория единения». На портале Культура.рф онлайн покажут спектакль «Айседора Дункан. Рожденная у моря», который исполняет актриса Валерия Емельянова. Далее ежедневно до 20 апреля в 18 и 20 часов в соцсетях Владимирского театра драмы будут показаны остальные спектакли фестиваля. Это абсолютно разные, совершенно непохожие друг на друга произведения искусства. А 20 апреля опять-таки на портале Культура.рф и в социальных сетях состоится закрытие фестиваля легендарным нашим спектаклем «Сны Гамлета» в исполнении Александра Аладышева.

Первый фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения» прошёл во Владимире в 2019 году.

По окончании первого фестиваля решили каждые два года во Владимирском театре драмы проводить подобное мероприятие. Но, увы, пандемия внесла свои коррективы. Зарубежные театры не могут к нам приехать, есть проблемы и у российских коллег. Поэтому решено провести фестиваль в онлайн-формате. Зато присоединиться к нему можно в любой точке мира.

Моноспектакли из разных стран и, естественно, играются на разных языках. Организаторы фестиваля предумышленно отказались от титров на русском языке. Совершенно осознанно они хотят, чтобы эти театральные работы зрители смотрели на том языке, на котором их исполняют актеры.

Перед началом каждого моноспектакля состоится его представление на русском языке. Режиссер, актер или драматург расскажут краткий сюжет предстоящего на сцене действа. Организаторы надеются, что благодаря этой подсказке и выразительной игре актеров зрителям все будет понятно. По крайней мере, как признаются в нашем театре, при предварительном просмотре проблем с пониманием спектаклей на иностранных языках не возникало.

Длительность моноспектаклей – от 50 до 70 минут.

В каждый фестивальный день первый спектакль начинается в 18 часов и заканчивается около 19 часов. Можно сделать небольшой перерыв на ужин и в 20 часов приступить к просмотру следующего спектакля. Надо понимать, что эти спектакли не будут в свободном доступе в какое-либо другое время. В этом уникальность нашего фестиваля. Это договоренность с театрами и исполнителями. Еще 50 минут после онлайн-показа моноспектакль будет в сети – и все.

Невероятную организационную работу по подготовке этого фестиваля провела координатор фестивальных и гастрольных программ нашего театра Ольга Гунина. Она списывалась с театрами, с отдельными исполнителями и режиссерами. В течение трех месяцев она перелопатила огромный пласт того, что называется моноспектаклями. В итоге в афишу этого фестиваля попали 23 поставки из 14 стран. Свои работы представят театры из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Эстонии, Болгарии, Сербии, Косово, Испании, Израиля, Монголии, США… Но пришло гораздо больше предложений, и в фестивальную программу были отобраны наиболее интересные и наиболее достойные для представления публике работы.

— Я настоятельно рекомендую: посмотрите все спектакли! – говорит директор Владимирского театра драмы Борис Гунин. — Это очень высокого уровня и качества работы. Это абсолютно разные актеры с разными темпераментами, с разными темами, разными ощущениями. Очень интересно посмотреть, как 10 апреля в 18 часов наш давний друг – очень крупный артист Ментор Зимберай из Косово сыграет моноспектакль по пьесе Нины Мазур «Сны Гамлета». А через 10 дней, 20 апреля, на закрытии фестиваля спектакль по этой же пьесе сыграет наш Александр Аладышев. Это исключение: больше никаких повторов в драматургии не будет. Но здесь нам хотелось, чтобы и он показал нам свою работу, и Александр Аладышев. И зрители смогут сравнить…

Этот фестиваль позволит познакомиться зрителю с обширной географией театрального искусства, с новыми актерами, заинтересоваться их творчеством и тем или иным образом отслеживать их работы. В нашем театре очень надеются, что в 2023 году, когда закончится сложное время пандемии, эти и другие исполнители приедут во Владимир с новыми спектаклями. А пока с 9 апреля освобождайте свои вечера, чтобы насладиться необычайно интересным театральным фестивалем.