Александр Суворов попал под колпак в селе Кистыш

Уникальное в своем роде защитное сооружение для памятников появилось в селе Кистыш Суздальского района. Оно призвано уберечь местную достопримечательность – монумент полководцу Александру Суворову. И при этом не скрыть от глаз селян и приезжих. За счет того, что конструкция прозрачная, увидеть скульптуру легендарного полководца можно в любое время года.

Василий Верещак, председатель правления ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова»:

Мы придумали такое защитное устройство. Кстати, могу похвастаться, оно единственное в России и в мире.

Я бывал и в других странах, величайшие скульптурные произведения защищаются просто фанерными листами. За ними самого памятника не видно.

А у нас, пожалуйста, Александр Васильевич всегда с нами.

Защитную конструкцию, оберегавшую памятник зимой, снимут к 18 мая. День выбран не случайно. Это день смерти генералиссимуса.

Стоимость защитного купола — 250 тысяч рублей.

Памятник полководцу Александру Суворову открыли в селе Кистыш Суздальского района в сентябре прошлого года. Торжественная церемония два раза откладывалась из-за пандемии коронавируса. Первоначально мероприятие намечалось на 18 мая, затем памятник собирались открыть 12 сентября.

Монумент полководцу изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.

Напомним, что в селе Кистыш воссоздают родовое поместье семьи великого полководца Александра Суворова. Здесь же планируется организовать лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов для кадетов, суворовцев и участников военно-патриотических клубов.

Ранее «Призыв» предлагал своим читателям с помощью теста вспомнить, как великий полководец Александр Суворов связан с Владимирской областью.