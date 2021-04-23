Александр Аладышев и Анна Лузгина сыграли терапевтический спектакль для семейных пар

Пять часов утра. Разговор начался в десять часов вечера, кажется, что все слова уже сказаны, но обоюдовыгодного решения так и не нашлось. Обиду не получается перебороть, понимания так и не удается достигнуть. Нервы на пределе. Муж и жена, прожившие в браке уже семь лет, кричат и оскорбляют друг друга. Все чаще и чаще в их речи проскальзывает мат. Так начинается спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Очень жизненная сцена вызывает боль, потому что после брошенных в запале ссоры резких слов редко бывает путь назад – к примирению.

— Это же близкая многим тема, — признается исполнитель главной роли, актер Владимирского театры драмы Александр Аладышев. — Хотя лично я так не ругаюсь, Аня тоже так не ругается от слова «совсем». Мы осознавали, что в пьесе много мата. Но здесь это оправданно. Это то, что мы часто слышим за стеной. И бывают скандалы покруче, причем это могут быть очень интеллигентные люди, на которых даже не подумаешь, что они могут так выражаться.

Русско-белорусское содружество

Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» поставил в нашем городе театральный режиссер из Белоруссии Дмитрий Тишко. Раньше он работал раньше в Национальном академическом театре имени Я. Купалы — самом главном театре Белоруссии. Но в прошлом году вся труппа уволилась в связи с несогласием с итогами выборов в республике. Поэтому сейчас он, если можно так сказать, свободный художник.

— Я давно хотел поставить «Солнечную линию» – еще в Минске, в частном театре. Но не получилось, потому что актер уехал в Питер работать. И мне было очень жалко, потому что когда я впервые прочитал эту пьесу, то подумал: «Какая же она классная! Как же круто там все прописано!» Мне кажется, что любая пара рано или поздно начинает испытывать какой-то кризис, какое-то недопонимание. Я сам прожил это несколько лет назад. Мы тоже до восьми часов утра сидели на кухне и разговаривали, разговаривали. Но, к сожалению, это закончилось все плохо. Поэтому эту пьесу очень хотелось показать людям — то, что можно предпринимать, чтобы добиться положительного результата.

Актеры Владимирского театра драмы Александр Аладышев и Анна Лузгина случайно познакомились с Дмитрием Тишко. Во время пандемии они участвовали в постановке онлайн-спектакля «Иранская конференция». Проект по ряду причин не был закончен, а вот творческий союз остался. И когда белорусский режиссер предложил владимирцам поставить пьесу Вырыпаева, они, ознакомившись с нею, сразу согласились.

— И мне кажется, что эта пьеса в первую очередь говорит о том, что не все пары порой разговаривают, — рассуждает Анна Лузгина. — Как-то копят у себя внутри обиды, что-то проглотили, не высказав, не проработали все эти моменты. И вот когда эта болячка назрела, она и начинает прорываться. И мне кажется, что наша пьеса про то, что надо разговаривать друг с другом, чтобы такого нарыва не было, чтобы это не было настолько болезненно. Ведь и ребенок рождается тоже с болью, так и проблема без боли не может решиться.

Репетиции онлайн и сцена в двух комнатах

В декабре началась совместная работа над спектаклем, причем сначала онлайн. У наших актеров были свои проекты, гастроли, фестивали, репетиции других спектаклей. Но они находили время, чтобы по Ватсапу порепетировать с Дмитрием, который был в Белоруссии. И режиссер уже точно знал, как постановка должна выглядеть. Но сделать спектакль на две комнате во «Флигеле» – эта идея родилась уже здесь. И действительно это добавило и динамики, и возможность людям отдышаться от накаленных до предела эмоций.

— Первое время я скептически относился к предложенному пространству, — признается Дмитрий Тишко, — потому что переживал за звук, за то, что если артист играет в одной комнате, а потом переходит в другую, как же люди, сидящие в той комнате, услышат и увидят его? Поэтому были предложены проекция, звуковое усиление, чтобы все всё услышали.

А вот Анна и Александр, как пришли во «Флигель», сразу ощутили себя здесь как в своей квартире. Поставили здесь мебель, выбрали торшер, обсуждали по сети светильники, то, какой должна быть кухня. Так и обживали это пространство. Ребята в Икее купили фужеры, а Аня приобрела к ним чашки. Все получилось в одном стиле, родилась какая-то прозрачность, в которой, как через увеличительное стекло, четко просматриваются взаимоотношения героев.

— Меня не смутила эта тема, — говорит Александр Аладышев. — Важно об этом говорить и важно посмотреть на себя со стороны, как мы порой очень глупо поступаем. Не видим очевидных вещей, то, что прямо под нашим носом. Ищем счастье не так и не теми способами. Ищем-ищем, а оно, возможно, рядом с нами. И каждый из нас чаще смотрит внутрь себя. Мы слепы и глухи к нашим ближним. И так всю жизнь живем и не просыпаемся. Не видим людей вокруг, не ценим близких, то, что у нас есть. Живем неглавным!

Бал эго и положительный исход

У Ивана Вырыпаева написано, что «Солнечная линия» — это комедия, в которой показано, как достичь положительного результата. Но Дмитрий Тишко как режиссер определил для актеров жанр этой пьесы как бал эго. Потому что когда сталкиваются два сильных человека, они не могут свое эго перебороть, пойти друг другу навстречу. Как написано в пьесе, переступить эту солнечную линию – символическую границу между ними — первым.

— Там есть положительный результат, там есть решение, — утверждает Александр Аладышев. — По двум спектаклям, которые были, по отзывам зрителей – и молодых, и зрелых — мы понимаем, что все находят в спектакле узнаваемые вещи из своей жизни и жизни своих знакомых. Мне кажется это очень важно, как выразился сам Вырыпаев, что спектакль несет в себе терапевтическую функцию. И я надеюсь, что с этой функцией мы как раз справляемся — чтобы посмотреть со стороны на самих себя и на своих близких. Поплакать и посмеяться.

Спектакль «Солнечная линия» теперь можно будет посмотреть в Центре современного искусства «Флигель» 29 и 30 мая.

Одна из зрительниц написала на своей страничке в соцсетях, что на спектакль нужно обязательно приходить со своей второй половинкой. А подруга Анны Лузгиной призналась, что во время спектакля ее супруг наклонился и поцеловал ее в голову. И это тоже положительный результат спектакля, которым могут гордиться и актеры, и режиссер!