Актриса из Суздаля Светлана Кузнецова: в каких фильмах она снималась?

Она росла на глазах у всего города, потому что родителями Светланы были уважаемые в Суздале учителя. Сергей Иванович Кузнецов работал преподавателем русского языка и литературы, а Авиэтта Алексеевна – учительницей химии, завучем средней школы и директором восьмилетней школы № 2. Они играли в любительских спектаклях на сцене районного Дома культуры. А Светлана выразительно читала стихи и была постоянной участницей школьных вечеров, концертов, литературно-музыкальных композиций.

Окончив две школы — обычную и музыкальную, она мечтала о поступлении в театральный институт. О наборе в ГИТИС Кузнецова прочитала в «Комсомольской правде». В институт Светлана поступила с первого раза. И на втором курсе девушка неожиданно получила приглашение сниматься в кино, причем в главной роли. А по окончании ГИТИСа в 1976 году её приняли в труппу Московского академического театра им. Маяковского, где она до сих пор и служит. В день рождения нашей землячки давайте вспомним, в каких фильмах снималась она и ее родители.