«АДМ» выступила с заявлением по поводу пассажирских перевозок во Владимире

Компания «АДМ» выступила с заявлением по поводу ситуации на рынке пассажирских перевозок во Владимире. В конце прошлой недели появилась информация о том, что с 19 апреля перевозчик снимет все свои автобусы с городских маршрутов. Об этом транспортное предприятие уведомило администрацию областного центра. Мэрия, в свою очередь, предписала компании неукоснительно обеспечить исполнение контракта на выполнение перевозок. В итоге транспорт исправно работает. Но инцидент, как можно понять из сегодняшнего заявления «АДМ», далеко не исчерпан.

Приводим заявление пресс-службы компании «АДМ» полностью. Надеемся, администрация города Владимира также объяснит свою позицию в истории с пассажирским предприятием и ситуацией с перевозками в городе в целом.

Транспортного коллапса во Владимире нет, есть системный кризис в организации транспортной работы

Невозможность осуществлять движение на маршрутах по причине блокировки счетов компании со стороны налоговых органов даже с большой натяжкой сложно назвать «ультиматумом». В России за последний год в результате пандемии разорилось огромное количество предприятий (более 1 млн), и произошло это не по причине плохого «качества менеджмента», как утверждают городские чиновники, а в силу целого ряда объективных обстоятельств, в числе которых не последнее место занимает и отсутствие у городских властей желания поддерживать городские предприятия в сложный для них период.

По данным компании, потеря выручки в 2020 году по причине снижения пассажиропотока из-за пандемии составила более 183 млн руб., при том что обслуживание городских маршрутов весь этот период продолжалось согласно условиям контракта. А это означает, что содержался штат более 600 человек, выводились на маршруты практически пустые автобусы, которые надо заправлять и технически обслуживать.

Справка: почти 90% расходов транспортной компании — это расходы на топливо, з/плату водителей, кондукторов, ремонтников и налоги с заработной платы.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 696 от 16.05.2020 г. ООО «АДМ» было признано предприятием пострадавшей отрасли. Понимая неизбежность наступления негативных финансовых последствий пандемии, компания неоднократно обращалась за поддержкой, предусмотренной Правительством РФ.

Такие обращения направлялись во все возможные кредитные организации, кто был уполномочен на такую поддержку (ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», РайффайзенБанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и другие банки). Никакой поддержки оказано не было. Основная причина — отсутствие заключенных долговременных контрактов с городом на перевозки. Городские власти, по понятной только им причине, до настоящего времени основную массу контрактов с ООО «АДМ» заключают всего лишь на месяц.

Для решения сложной ситуации с накопленными за пандемию налоговыми обязательствами предприятие обратилось за рассрочкой в налоговые органы, однако для получения такой рассрочки в силу пункта 5.1 статьи 64 Налогового кодекса РФ к заявлению должны быть приложены заключение и акт оценки о наступлении форс-мажорных обстоятельств, выданные органом местного самоуправления (т.е. администрацией города Владимира).

Именно отсутствие этих документов и послужило поводом к отказу в рассрочке по налогам и возникновению блокировки расчетных счетов компании. Запрос компании в администрацию города о предоставлении этих документов, предписанных федеральным законодательством, городские чиновники назвали «простодушным заявлением» ООО «АДМ» (которое, по их мнению, выглядит «идиотом») о том, «что вопросы с налоговой должны «порешать» администрация города Владимира».

Налицо неприкрытая некомпетентность и отсутствие элементарной вежливости по отношению к работающим на предприятии владимирцам, которые делают все возможное, чтобы не остановить транспортную работу в городе. И это, действительно, совершенно не смешно.

Мнение чиновников о том, что все перевозчики «переживают не самые простые времена» и только «АДМ» не смогла справиться со сложностями самостоятельно, не является объективным и достоверным. Такие оценки могут даваться либо в силу непонимания экономики предприятий, когда 20-30-процентное падение доходов на фоне неизменных расходов не могут не привести к возникновению кризиса, каким бы умелым и профессиональным ни был менеджмент компании, либо в силу намеренного желания ввести жителей города в заблуждение относительно причин происходящих в городском транспортном хозяйстве проблем.

Единственное муниципальное транспортное предприятие, которое по штату, парку техники и объему муниципальных контрактов можно сравнивать с компанией «АДМ», многомиллионную государственную поддержку на покрытие «пандемийных» убытков получило.

Городские власти (на фоне сложной финансовой ситуации у предприятия) не только не предпринимают никаких поддерживающих мер (выдача необходимых заключений и актов) и совместного поиска путей по урегулированию ситуации (в пределах своих полномочий), но и всячески усугубляют происходящие процессы исками от УМИ города Владимира по выплате арендных платежей на сумму более 20 млн руб., накопившихся за период пандемии.

Примечательно, что за все время пандемии город не предоставил ни единого процента скидки на оплату арендной платы. Кроме того, администрация города подала иск о выселении ООО «АДМ» из арендуемых у города помещений. Возникает абсурдная ситуация, когда, с одной стороны, городские власти требуют продолжить транспортную работу в городе, а с другой — всячески препятствуют этой работе, создавая дополнительные сложности и выгоняя компанию «на улицу». Судебное заседание о выселении водителей, кондукторов, технического персонала и о выводе подвижного состава с занимаемой территории назначено на 29.04.2021 г.

Фактически, на сегодня предприятие вынуждено самостоятельно справляться с возникшими проблемами и последствиями пандемии. И ООО «АДМ» не отказывается от своих обязательств и надлежащим образом выполнит свои контрактные обязательства до момента окончания срока действия контрактов.

Отдельная благодарность губернатору и администрации Владимирской области за оказываемую помощь и поддержку. А городские власти в очередной раз, видя наличие у транспортного предприятия города серьезнейших проблем, «умывают руки», огульно и безосновательно обвиняя компанию «во всех смертных грехах», грозя проверками прокуратуры, штрафами и вызывая руководителей на разнообразные комиссии. Вместо того чтобы совместными усилиями попытаться решить действительно сложную и серьезную городскую проблему.

Пресс-служба ООО «АДМ»

Фото «Призыва»