700 путевок в санатории дополнительно купили многодетным

Отдохнуть за счёт государства — реально. Летом почти три тысячи жителей нашего региона на бюджетные средства смогут поправить здоровье в санаториях Владимирской и Ивановской областей, а также на Черноморском побережье Краснодарского края. Региональные власти решили увеличить количество путевок из-за сорванного пандемией отдыха 2020 года.

Желающих отдохнуть заметно прибавилось, но на бесплатные путёвки могут претендовать лишь отдельные категории граждан. Конкретно — многодетные и малообеспеченные семьи. В стоимость путевок входит проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание в организации отдыха в течение 14 дней, а также экскурсии.

Единые социальные телефоны для справок по льготам на отдых — (4922)-362833 и 8-800-450-01-21.

За путёвками необходимо обратиться в отделы соцзащиты по месту жительства и многофункциональные центры предоставления услуг. Нужно собрать пакет документов и встать в очередь. Администрация продлила контракты с санаториями Кубани, поэтому никаких срывов быть не должно. Ивановские санатории тоже охотно выходят на торги и предлагают места и смены на выбор.



Также возобновится санаторный отдых для детей. В течение года отдохнут 4350 ребят. Контракты на покупку путёвок уже выставлены на торгах. Дети работающих родителей смогут поехать как на Кубань, так и в санатории Ивановской области.

Во Владимире сбор заявок на санаторный отдых осуществляет отдел организации оздоровления и отдыха детей, который не так давно переехал с улицы Юбилейной на Северную. Точный адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 28А, телефон 77-97-06 (доб.2). Прием граждан: понедельник — четверг с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.30, пятница — не приёмный день.



На лето уже записались 2469 детей. На сайте отдела можно узнать подробную информацию об особенностях оздоровительной кампании 2021 года.

Пока родителям, подавшим заявление еще в 2020 году, говорят, что летом в первую очередь поедут детки из очереди 2018 и 2019 годов. А это без малого 1100 ребят. Пока на Кубань и в Ивановскую область не пускают, но все может за месяц измениться. Ожидается, что принимать санатории начнут в июле.

Справка

Во Владимирской области летом откроется 10 загородных оздоровительных лагерей и 8 лагерей труда и отдыха. На базе школ и образовательных центров заработают 331 лагерь с дневным пребыванием.