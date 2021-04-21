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64 жителя области заболели коронавирусом за сутки. Заболеваемость перестала снижаться

Количество тестов резко снизилось

За прошедшие сутки положительные тесты на коронавирус получили 64 жителя Владимирской области. Это средний показатель последних дней. Резкого снижения заболеваемости уже нет. Разница между днями, в сравнении с мартом, сейчас очень небольшая. В региональном управлении Роспотребнадзора обеспокоены тем, что врачи стали все реже назначать тестирования на COVID-19 даже при наличии явных симптомов. В результате объективной картины заболеваемости нет. Данные о количестве проведенных тестов  не сообщает теперь и оперативный штаб.

тест на коронавирус

Объем тестирования снизился. Фото: ferra.ru

В марте заболеваемость коронавирусом активно снижалась. Были хорошие показатели как по Владимирской области, так и по всей стране в целом. Ситуация стабилизировалась. А сейчас три недели апреля снижения нет, стоим на месте, — отметила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

На данный момент коронавирусом болеют 1560 человек.

В лидерах по заболеваемости остается  Владимир. За 24 часа 15 новых инфицированных. Далее следуют Ковровский, Муромский и Гусь-Хрустальный районы.  Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 31 394 случая заболевания.

Число летальных исходов остается стабильно высоким. Сегодня печальная статистика пополнилась тремя новыми случаями. Всего вирус и осложнения после него не пережили 1066 жителей Владимирской области. Победили коронавирус 28 768 человек. Из них 64 пациента закрыли больничный за прошедшие 24 часа.

Расслабляться рано

В региональном управлении  Роспотребнадзора подчеркивают, что вирус еще не побежден окончательно. В нашей стране уже отмечены регионы, где прослеживается явная отрицательная динамика. Там поспешили снять коронавирусные ограничения, и ни к чему хорошему это не привело.  Во Владимирской области продолжает действовать обязательный масочный режим и самоизоляция для возрастных жителей.

По данным на 20 апреля, в медицинских организациях региона действуют 844 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 433 из них заняты, это 51 процент всех мест.

Номер «горячей линии» облздрава по вопросам  коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

прививка от коронавируса

Жители Владимирской области вакцинируются от коронавируса

Во Владимирской области продолжают  массово прививать от коронавирусной инфекции. На минувшей неделе в область  поступила новая партия вакцины. Всего 15 тысяч доз.  Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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