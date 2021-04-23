62 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки во Владимирской области коронавирус подтвержден у 62 человек. На пять инфицированных меньше, чем было накануне. В целом же цифра остается относительно стабильной с начала апреля. Существенного снижения, как это было в марте, сейчас нет. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что на данный момент больше всего инфицированных среди трудоспособного населения. В общей статистике заболеваемости люди от 30 до 49 лет занимают примерно треть. Примерно столько же носителей вируса среди жителей в возрасте от 50 до 64 лет.

Лидером по заболеваемости остается Владимире — 13 человек инфицированы за 24 часа. На втором месте – сразу три района области: Муромский, Петушинский и Киржачский. Там по 6 заболевших. Тройку лидеров по суточному приросту замыкают также три района: Гусь-Хрустальный, Ковровский и Кольчугинский. По 5 новых инфицированных.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 31 523 случая заболевания.

Объем тестирования на коронавирус в офицальных бюллетенях, которые публикует облздрав, сейчас не указывается. Ранее в Роспотребнадзоре высказали опасения, что врачи стали все реже назначать ПЦР-тесты на COVID-19 даже при наличии явных симптомов. В результате объективной картины заболеваемости нет.

На данный момент коронавирусом болеют 1511 человек.

Число летальных исходов остается стабильно высоким. Сегодня печальная статистика пополнилась четырьмя новыми случаями. Всего вирус и осложнения после него не пережили 1075 жителей Владимирской области. Победили заболевание 28 937 человек. Из них 84 пациента закрыли больничный за прошедшие 24 часа.

Сейчас в медицинских организациях региона развернуты 746 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 23 апреля более 62% специализированных мест занято, 282 койки свободны, сообщает департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

Все в наших руках

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что вирус еще не побежден и настоятельно просят жителей региона не забывать о ношении масок и социальной дистанции.

— Мы практически стоим на месте, и есть вероятность уйти как в сторону улучшения, так и ухудшения ситуации. Требования, которые действуют в регионе, обязательны: ношение масок, социальная дистанция и другие. Тем не менее жители их соблюдают единично. Уже есть печальная статистика из других регионов России, где после отмены ограничительных мер в феврале через две недели регистрировался рост заболеваемости. Поэтому настоятельно просим владимирцев не расслабляться, носить маски, избегать массовых мероприятий и, конечно, пройти вакцинацию, − отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.