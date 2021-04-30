58 человек заболели коронавирусом за сутки во Владимирской области

На территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев COVID-19. На два больше, чем накануне. Больше всего заболевших во Владимире – 12 человек. По шесть положительных тестов получили жители Гусь-Хрустального и Муромского района, пять – Петушинского, по четыре – Киржачского, Ковровского и Кольчугинского. Свой вклад в коронавирусную статистику также внесли: Юрьев-Польский и Суздальский районы (по 3 случая); Меленковский, Александровский, Судогодский, Камешковский, Гороховецкий районы (по 2 случая) и Вязниковский район (1 случай).

Всего за время пандемии во Владимирской области выявлено 31 943 случая заболевания коронавирусной инфекцией

По состоянию на 29 апреля в медицинских учреждениях региона развернуто 744 койки для пациентов с ковидом. Из них занято 427 коек (57,4%), 317 остаются свободными. За минувшие сутки 71 человек вылечился, пятеро не справились с болезнью и ее осложнениями.

Между тем ухудшилась эпидобстановка в Москве. Вчера в столице выявили свыше 3 тысяч заболевших. Последний раз такие цифры фиксировали в январе. Впереди – майские праздники. В наш регион потянутся дачники и туристы. Это беспокоит региональный Роспотребнадзор. Гости могут не только негативно повлиять на эпидситуацию в регионе, но и завезти новые штаммы коронавируса. На особом контроле у специалистов – Петушинский район и город Суздаль.

Вчера во время поездки в Ростовскую область глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи.

— Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости. — Ред.) и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, — сказала Анна Попова.

Напоминаем, что с 4 по 7 мая поликлиники Владимирской области будут работать по графику будних дней. С 1 по 10 мая, медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат ежедневную работу необходимого количества бригад неотложной помощи с 08.00 до 16.00. Вакцинация также продолжится в ежедневном режиме в соответствии с планом-графиком. Привиться теперь можно и без предварительной записи. Во Владимирской области началась мобильная вакцинация от коронавируса.

В регионе работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.