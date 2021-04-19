500 тонн мусора вывезли из Владимира в ходе первого субботника

Более 20 тысяч жителей Владимира вышли на первый в этом году общегородской субботник. Это коллективы организаций города, учащиеся школ, студенты колледжей, волонтеры, активисты общественных объединений, сотрудники городской и районных администраций. Особое внимание уделили общественным местам. Порядок наводили в парках, скверах, газонах, вдоль трассы М-7, на выездах из города, в отдаленных микрорайонах, на территориях образовательных и спортивных учреждений. Всего в ходе субботника было собрано около 500 тонн мусора. Его вывозили из города свыше 150 рейсов грузовых машин. Более 100 единиц техники арендовали в помощь муниципальной.

Одним из самых массовых стал субботник на мемориальном Князь-Владимирском кладбище. Там трудились около ста человек. Убирали листву, сломанные и упавшие ветки. На придомовых территориях трудились сотрудники управляющих компаний и сами жители.

В уборке помимо добровольцев и чиновников приняли участие коллективы почти 700 предприятий и организаций.

Весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города продолжается. Мэрия рапортует, что техника и сотрудники муниципального МКУ «Благоустройство» без выходных трудятся на общественных пространствах города. Сегодня работы проводят 72 работника предприятия и 11 единиц техники.

— Общественные пространства и другие закрепленные за предприятием территории очищаются от грязи и смета. Продолжается покраска, ремонтир и мойка элементов обустройства площадей, парков и скверов: скульптурных композиций, скамеек, урн, ограждений, фонарей освещения, — сообщает сайт городской администрации.

Также продолжаются плановые работы по удалению сухих и аварийных деревьев и их обрезке. Сегодня рабочие выезжали на проспекте Ленина.

Следующий большой весенний субботник состоится 24 апреля. А пока в мэрии напоминают, что жители областного центра могут сообщать информацию о любой проблеме, связанной с городской инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир — это мы». Там же можно увидеть отчет о ее решении. На полдень 19 апреля из 9258 заявок жителей 9215 заявок уже выполнены. 43 заявки находятся в работе.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир уже начал готовиться к запуску городских фонтанов. Сейчас их проверяют специалисты «Владимирводоканала». Работы ведутся ежедневно.