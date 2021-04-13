50 столичных автобусов разъедутся по Владимирской области

Автопарк Владимирской области пополнится 50 низкопольными автобусами большого класса. Общественный транспорт безвозмездно передала нашей области Москва. Все автобусы произведены на Ликинском автобусном заводе в 2011 году. В ближайшее время они поступят в муниципальные образования. Определит получателей департамент транспорта и дорожного хозяйства. По нашим данным, Владимир столичные автобусы не получит.

Областному центру 50 автобусов марки «ЛиАЗ» Москва подарила в 2020 году. Подаренный транспорт уже оформлен в муниципальную собственность и выведен на линию. Столичные автобусы числятся на балансе «Владимирпассажиртранса».

До Владимира из Москвы доехали только 49 автобусов. Один из них сгорел в результате серьезной аварии в Петушинском районе, случившейся 10 ноября прошлого года. Тогда в стоявший на обочине автобус влетела легковушка, от удара транспортные средства загорелись.

Владимиру автобусы Москва уже дарила.

Напомним, что острая транспортная проблема возникла минувшей зимой именно во Владимире. Прокуратура даже вынесла перевозчикам представления за плохую работу. После многочисленных жалоб горожан ведомство провело проверку и нашло массу нарушений.

К решению проблемы подключились общественники. Чтобы избавить город от проблемы, они предложили постоянно контролировать интервалы движения и выхода транспорта на маршруты, проверять работу в вечернее время и организовать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

Общественники также предлагают оптимизировать маршруты с учетом запроса граждан, увеличить количество транспорта в часы пик, создать резервный фонд подвижного состава на случай форс-мажорных ситуаций. Еще одна рекомендация — перейти на брутто-контракты. Это когда пассажир, оплатив проезд, может некоторое время пользоваться различными видами общественного транспорта в пределах Владимира. Такая система хорошо зарекомендовала себя во многих городах страны.

Ранее «Призыв» сообщал, что на магистральных дорогах Владимира появятся выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Это предусмотрено новой комплексной схемой организации дорожного движения в городе.