45 лип высадили в микрорайоне Юрьевец

45 лип будут радовать жителей владимирского микрорайона Юрьевец. Деревья высадили накануне на улице Гвардейской. Начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров заверил, что мелколистную липу отличает высокий процент приживаемости. Дерево хорошо поглощает вредные вещества, легко поддается обрезке. Кроме того, высаженные деревья отделят зону жилой застройки от проезжей части улицы и создадут шумовой экран.

— По просьбе жителей Юрьевца высадка лип в этом микрорайоне будет продолжена в осенний период, — уточняет мэрия.

В прошлом году во Владимире липы высаживали на улицах Чайковского, Нижняя и Верхняя Дуброва, проспекте Ленина.

Следующий этап – высадка в областном центре туй. Они появятся на улицах Верхняя и Нижняя Дуброва, в микрорайоне ЮЗ-8 и в районе пруда на улице Казарменной. Деревья посадят к 9 Мая.

Стоит отметить, что приживаемость туй хуже, чем у лип. Поэтому на их покупку из городских администраций во Владимирской области мало кто решается. Туи сажали в сквере Перекопского военного городка в рамках благоустройства территории. Но они высохли в первый же сезон. Уцелевшие и зеленеющие туи можно встретить в Патриаршем саду и у входа в администрацию Владимирской области. В прошлом году туи сажали у Соловьиного пруда. 14 деревьев поместились вдоль центральной дорожки. В посадке активное участие принимали жители окрестных домов.

А еще кашпо с этими деревьями украшают Театральную площадь. Правда, в начале весны наблюдательные горожане забили тревогу, не увидев туи на месте. В мэрии «Призыву» пояснили, что деревья на холода убирали в тёплые складские помещения. Зеленая аллея на Театральной площади появилась летом прошлого года. Ее создание спонсировал Сбербанк.

В лесах сажают сосны

О старте лесокультурных работ отчитался и департамент лесного хозяйства. Первые в этом году сеянцы сосны посадили на вырубках Гороховецкого и Юрьев-Польского районов на общей площади 10 гектаров. В весенний период в лесном фонде области предстоит высадить 17,2 миллиона сеянцев хвойных пород на общей площади 3,6 тысячи гектаров.

Посадки леса на 3,1 тысячи гектаров проведут арендаторы лесных участков на местах сплошных рубок. Также планируется проведение компенсационного лесовосстановления взамен вырубленных под карьеры и дороги лесных насаждений.