11 светофоров установят во Владимире. Узнайте, где

Во Владимире в этом году планируют установить 11 светофоров. Они появятся на перекрестках и переходах магистральных улиц. Места выбраны с учётом статистики аварийности. В прошлом году в ДТП на пешеходных переходах погибли пять человек, и произошло 58 аварий. Основная же причина аварий во Владимире — несоблюдение очередности проезда перекрестков.

14 наездов на юных пешеходов зарегистрировано во Владимирской области в I квартале 2021 года

Светофоры планируется поставить на пересечение улиц Егорова с Добросельской, Судогодского шоссе с Зелёной, Диктора Левитана с Разина, Асаткина с Никитской. Светофоры появятся на Суздальском проспекте у магазина «Турист», на пересечении Судогодского шоссе с дорогой на Радужный.

Регулируемыми будут пешеходные переходы у Большой Нижегородской, 88а и у спуска к роднику на Мира, 15. Вызывной светофор для пешеходов обещают смонтировать у больницы на Добросельской, 175 и на Горького, 104, где переход в школу № 25.



Ещё появится светофор на Нижней Дуброве у рынка «Слобода». Он также будет кнопочный, вызывной. Его сделает подрядчик, который проведёт ремонт дороги по этой улице в рамках выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Объекты внесены в комплексную схему организации дорожного движения, утвержденную в марте этого года.

В прошлом году светофоры появились на кольце на Верхней Дуброве, на проспекте Строителей у центра занятости и на проспекте Ленина у «1001 мелочей». Пешеходам там стало намного удобнее и безопаснее. Автомобилисты высказывают претензии, что заторов меньше не стало, но зато однозначно снизилась аварийность.



Также в комплексной схеме организации дорожного движения детально прописаны требования по освещенности пешеходных переходов. В этом году дополнительные лампы должны смонтировать на переходах Большая Нижегородская, 71, Мира, 15, Октябрьский проспект, 41. На переходе на Верхней Дуброве, 5 ещё добавят искусственные неровности.

Новые нерегулируемые пешеходные переходы появятся на конечных остановках на Элеваторной и Куйбышева, а также на Офицерской, 81.