Золотые ключи. Новые квартиры в Молотицах получили 40 человек

Сорок жителей Муромского района получили ключи от квартир нового дома в селе Молотицы. Двухэтажка — социальный дом, так как туда вселились очередники, ожидавшие новоселья не один год. В числе счастливчиков оказались и три многодетные семьи. За последние пять лет в районе построено десять социальных домов.

— Проект создали в течение года, индивидуально под нашу очередь спроектировали квартиры — с учётом количества проживающих людей рассчитывался метраж. Создали и подвели все инженерные сети, — сообщил глава администрации Муромского района Николай Муравьёв.

С 2014 года во Владимирской области построено 70 социальных домов

Дома для семей, стоящих на учете по улучшению жилищных условий, активно возводят в деревнях и сёлах области. В каждом доме — от 10 до 18 квартир. Местные власти не сами строят дома, они выкупают жилые помещения у застройщиков. Если во Владимире пытаются найти подходящие квартиры в высотках, но на селе уже наработана практика по строительству отдельного дома на небольшое количество квартир — как раз для очередников.

Список потенциальных получателей — большой. Но местные власти ограничены финансированием, которое выделяет региональный бюджет. Буквально месяц назад малообеспеченные и многодетные семьи получили жильё в селах и деревнях Собинского района.

В этом году на реализацию программы «Социальное жилье» выделили 274 миллиона рублей. Чуть больше предусмотрели и в ближайшие два года. По оценкам областных властей, к концу 2023 году улучшить жилищные условия смогут 525 семей.