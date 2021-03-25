Жизнь без вкуса, сна, запаха et cetera

Проблему с вирусным послевкусием признали врачи всего мира. 54% населения земного шара, переболевшего коронавирусом, либо частично не чувствуют запахов и вкуса, либо обоняние у них настолько исказилось, что яблоки пахнут уксусом, а духи — гнилью. Постковидный синдром проявляется у всех по-разному и может возникнуть не только у взрослых, но и у детей. С чем и как борются переболевшие коронавирусом, «Призыв» обсудил с владимирцами и педиатром клиники «Палитра» Ириной Моржановой.

Ждите и надейтесь

Коронавирус поражает центральную нервную систему. Кора головного мозга перестает правильно распознавать запахи. Как вернуть искаженное обоняние? У врачей нет единого мнения. Кто-то советует просто ждать месяц, два, три. Кто-то призывает тренировать обоняние специальными дыхательными упражнениями и эфирными маслами.

Владимирская мама Анна Львова перенесла коронавирус в октябре, только в марте к ней стали возвращаться оттенки запахов.

— Муж и дочь болели вместе со мной. К мужу запахи и вкусы вернулись очень быстро. Я же до сих пор почти ничего не чувствую. Недавно в блюде распознала чеснок. Заново познакомилась со вкусом печеного лука и лимона. И все. Если мне завязать глаза, поставить блюдо, я не угадаю. Спалила две кастрюли, когда обед варила.

Анна ходила к неврологу, делала МРТ головного мозга, тренировала нюх эфирными маслами — без толку. Раньше она любила вкусно поесть, сейчас никакого удовольствия от этого не получает. Похудела на семь килограммов. В рестораны не ходит, еду на дом не заказывает: какой смысл, если ничего не чувствуешь?

— Дочке 13 лет, она тоже потеряла нюх, но не в такой тяжелой форме, как у меня. Ходила с ней к лору, велели промывать нос и нюхать приятности, вот и все лечение.

Постоянно холодно

Учительница истории и обществознания Анна Тюгова столкнулась с другим постковидным синдромом: женщина постоянно мерзнет. Анна рассказывает:

— Раньше со мной такого не было, а после коронавируса мне постоянно холодно, одеваюсь теплее, но и это мало помогает. Зимой на работе в полушубке ходила, о валенках мечтала. Разговорилась с коллегой, она тоже испытывает трудности с теплообменом.

Врачи считают, что в нашем случае пострадали сосуды. Прогнозы дают осторожные, что месяца через 3-4, возможно, будет лучше. Да и лето скоро, надеюсь, тогда и согреемся. В моем окружении много переболевших. Почти у всех проблемы с волосами, выпадают сильно, и им не помогают никакие средства.

Перенесшие коронавирус взрослые жалуются еще на головные боли, нарушение зрения, слабость, астению, сонливость. В лучшем случае от слабости многих спасает кофе. В худшем слабость может быть настолько выраженной, что человек в течение нескольких недель вынужден соблюдать постельный режим.

При коронавирусной инфекции любой формы всегда идет значительное снижение белковой массы, что отрицательно влияет на состояние мышц. Могут ощущаться чувство нехватки воздуха, скованность в груди, появляться бронхоспазмы, нарушаться сердечный ритм, артериальное давление, страдает желудочно-кишечный тракт.

У некоторых женщин после коронавирусной инфекции нарушается менструальный цикл. Ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина предупредили женщин, что коронавирус может инфицировать репродуктивную систему, что может привести к бесплодию. Поэтому после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо наблюдаться у гинеколога.

Дети стали плохо спать

В большинстве случаев дети болеют коронавирусом легко. Но были единичные случаи, когда дети лежали в стационарах, так как коронавирус у них протекал тяжело. Ирина Моржанова, врач-педиатр, делится историями из своей практики. Родители и двое детей-школьников долго мучились нарушением сна (не могли уснуть до 4 утра). У них также был длительный изматывающий кашель. Но с коронавирусом свое состояние они не связывали.

Когда на приеме у педиатра стали выяснять анамнез, врач посоветовала сдать анализ на антитела, и выяснилось, что у взрослых титр 17 и 8, а у детей — 120. Вся семья перенесла коронавирус практически незаметно, а вот последствия усугубили состояние. К лечению бессонницы подключился невролог.

Не всегда врачи и родители могут связать определенные симптомы с ранее перенесенным коронавирусом, потому что детям редко берут мазок на ПЦР, на антитела также нечасто делают анализ. Ирина Моржанова поясняет:

— Возможно, дети и переболели, но официально ковид не был подтвержден. И мы не можем говорить, что данные проблемы со здоровьем – это именно постковидный синдром. Да, у нас на приеме были дети, которые переболели коронавирусом летом, и это было подтверждено, а с синдромом усталости, головными болями, проблемами со сном обратились только осенью или зимой. Некоторые дети жаловались на то, что встали и уже устали. Кто-то даже из-за такого состояния перешел на индивидуальное обучение. Жалобы на бессонницу среди детей и подростков увеличились.

Сложность в том, что астенический синдром (повышенная утомляемость, болезненное состояние, слабость) может быть после любой инфекции. Астенический симптом может привести к нарушению общения, тогда ребенку понадобится еще и психолог.

Еще одна причина утомляемости – дистанционное обучение и гаджеты, о которых многие забывают.

Дети к середине года могут испытывать усталость от учебной программы. Поэтому нужен режим дня, полноценный сон, питание и прием витаминов, особенно витамина D. Врач также советует не отказываться от прививок по графику. Вакцинироваться можно через месяц после перенесенной болезни, но необходима консультация педиатра.

Ирина Моржанова призывает взрослых, если они или их дети испытывают слабость, утомляемость, любые проблемы со здоровьем, обязательно посетить врача. И если специалист настаивает на дополнительных исследованиях и анализах, не отказываться.

— К сожалению, коронавирус дает большие осложнения на весь организм, особенно на сосуды и сердце. Коллеги-врачи отмечают возросшее количество пациентов, у которых после коронавируса на УЗИ стали находить тромбы, тромбозы. Не занимайтесь самолечением, слушайте свое состояние, не отмахивайтесь от жалоб детей и близких. Мы еще очень мало знаем об этой коварной инфекции.

Будет ли детская вакцина от ковида?

От коронавирусной инфекции прививка положена только взрослым, хотя родители уже интересуются, будет ли детская. Дети редко болеют тяжелой формой коронавируса, не являются активными распространителями инфекции, но для детей с хроническими заболеваниями (пороки сердца, сахарный диабет) такая прививка может стать спасением. К тому же многие иммунологи убеждены, что достичь коллективного иммунитета при отсутствии вакцинации детей будет сложно.

Все вакцины пока доступны только для взрослого населения. Вакцины не исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей. По этическим причинам компании-производители не включили детей в свои клинические исследования на раннем этапе, так как сертификация происходит быстрыми темпами. В Европе зарубежные вакцины BioNTech и Moderna начали тестироваться на детях старше 12 лет. И первых результатов ждут уже этим летом.