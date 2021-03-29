Жители многих домов получат компенсацию за установку приборов учёта

С 1 июля во Владимирской области вводят единые нормативы на тепловую энергию. Многие жители, видимо, будут платить больше. Поэтому эксперты департамента госрегулирования цен и тарифов советуют владимирцам задуматься об установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии. Но есть дома, где по техническим причинам этого сделать нельзя. Для их жителей в областном бюджете предусмотрели субсидию — всего 95 миллионов рублей. Деньги получат не все, а те, у кого июльские платежки вырастут более чем на 5,4%. Это максимальная ставка изменения платежей жителей Владимирской области, установленная Правительством РФ. Еще один нюанс: у получателей субсидии не должно быть долгов по коммунальным счетам.

Срок ввода единых нормативов на тепло переносили дважды из-за пандемии.

Многие муниципальные и государственные инстанции год не вели личный прием. Поэтому вступление в силу единых нормативов перенесли с июля 2020-го на январь 2021-го, а потом и на июль 2021 года. Собственникам жилья для оформления субсидий нужно собрать справки и подтверждения о том, что в доме невозможно поставить прибор учета.

— Больше всего это касается жителей двухэтажных многоквартирных домов. Тепловая нагрузка не совсем позволяет им устанавливать приборы. Больше всего таких домов на селе. Там преимущественно живут социально незащищенные категории граждан. Вопрос субсидии для них довольно актуальный, — говорит директор департамента госрегулирования цен и тарифов Мария Новоселова. — Хочется привести пример отличной работы Ковровского района. Там власти досрочно поставили во всех домах приборы учёта. Жители имеют возможность платить столько, сколько израсходовали, и не почувствуют роста нормативов.

С января 2020 года в области стали действовать единые нормативы на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение. Рост платежей произошел во многих территориях. Но никто из семей не обратился за дополнительной субсидией в связи с пересчетом нормативов. Во Владимирской области обычную субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить те семьи, затраты которых на услуги ЖКХ превышают 22% от доходов. «Планка» для одиноко проживающих пенсионеров — 18%.

С 1 июля 2021 года тарифы на теплоснабжение увеличатся в среднем на 2,7%. Это самый скромный рост тарифов за многие годы. Во Владимире вообще на ближайшие три года ставки на тепловую энергию заморожены. Это может стать ещё одной причиной для отказа семей платить по нормативам и перейти на приборы учета.