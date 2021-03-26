Жителей Владимирской области просят на час выключить свет

Завтра, 27 марта, ровно на час весь мир погрузится во тьму. Стать участником международной экологической акции «Час Земли» предлагают и жителям Владимирской области. Сделать это просто. Достаточно с 20.30 до 21.30 выключить свет у себя в домах. Погаснет также подсветка многих зданий и памятников. Во Владимире, например, отключат освещение административных зданий. Об этом «Призыву» рассказали в городской мэрии. Традиционно на час без подсветки также остаются здания «Белого дома», областного суда, офиса «Владимирэнерго» и объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В Москве на время проведения акции погаснут более 2 тысяч объектов. В их числе Московский Кремль, здания ГУМа и ЦУМа, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Большой театр и другие.

«Час Земли» пройдет в России уже в 13-й раз.

Акцию «Час Земли» организует Всемирный фонд дикой природы WWF. Ее цель — привлечь внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты. При этом выключение света носит лишь символический характер и не направлено на экономию электричества. Уличное освещение и социально значимые объекты в рамках экологической акции не отключаются.

Справка. Час Земли – самая массовая всемирная экологическая акция. Она объединяет 2 миллиарда участников по всему миру. Это более 180 стран.