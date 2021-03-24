Жестче. Матка должна быть вычищена до скрежета!

Больничный коридор, по которому на каталке везут женщину в почти бессознательном состоянии. За ней, переговариваясь, идут врачи: «Аборт на 22-й неделе. Делала в частной клинике. Началось сильное кровотечение…» Вызывание преждевременных родов, плач недоношенного младенца. «Надо же какой сильный! – замечает врач и обращается к матери: – Женщина, вам ребенок нужен?» «Нет», — отвечает та, не глядя на свое новорожденное дитя. Голый малыш остается лежать у открытого окна, и залетающие с улицы снежинки ложатся на его кожу.

Почти документальное кино

Так начинается новый художественный фильм против абортов «Право выбора» московского режиссёра Елены Пискарёвой. Его показ состоялся в нашем городе по инициативе Родительского комитета Владимирской области, в котором состоят преимущественно многодетные родители. И действие художественного фильма разворачивается в роддоме 33-го региона.

Хотя, по признанию режиссера, это случайное совпадение, хотя в остальном фильм основан на реальных событиях. Елена Пискарёва, мать четырех детей, провела часть своей жизни в наших роддомах, где в одной палате, как правило, лежат и те, кто сохраняет своего ребенка, и те, кто пришел на аборт. Сначала она сняла на эту тему короткометражный фильм «Живи», после чего на Елену стали выходить врачи-акушеры, заведующие отделений патологий и рассказывать истории о своем абортном опыте. И Пискарёва поняла, что это тема, которая просто рвется наружу. Исповедальные рассказы врачей о том, что происходит в нашей медицине, и легли в основу данной картины.

— Я закончил военно-морской факультет медицинской академии, — поделился своими воспоминаниями на показе врач с 50-летним стажем. – У нас каждый выпускник обязательно должен уметь принимать роды и делать аборты, особенно те, кто будет служить на корабле. Мой первый аборт состоялся на 5-м или 6-м курсе. И доцент, кандидат медицинских наук говорит мне: «Жестче! Ты слышишь скрежет?» Матка должна быть вычищена до скрежета. А я жалею эту женщину, которой делаю аборт. И он вырывает у меня инструмент и начинает скрежетать. «Ты теперь слышишь скрежет слизистой матки?» А я вообще уже ничего не понимаю, но говорю: «Слышу». Вот оно как наяву…

Искусство идет к людям

Фильм снимался на народные деньги по многочисленным просьбам женщин и медиков, которым приходилось сталкиваться с прерыванием беременности. Бесплатные показы в российских городах организуют просемейные НКО.

Владимир стал пятым городом показа фильма «Право выбора» после Москвы, Новосибирска, Уфы и Белгорода.

По сценарию фильма в областной роддом 33-го региона на должность главного врача приходит хирург Олег Волков, который пытается изменить абортивное сознание людей хотя бы на уровне своего учреждения. Эту роль исполнил известный актёр театра и кино Эдуард Флёров.

Показ фильма прошел в будний день, в 15 часов, поэтому зал Областного Дворца культуры и искусства был заполнен едва наполовину. Со зрителями пообщались режиссёр фильма Елена Пискарёва и исполнитель главной роли Эдуард Флёров.

— Тема, затронутая в фильме, очень актуальна, — поделилась своим мнением одна из женщин, пришедших на показ. – У нас сейчас потребительское отношение к жизни. Правильно вы в фильме сказали: с малолетства надо начинать внушать детям, что вы не потребители, а созидатели. Большое спасибо за этот фильм!

Главными зрителями, кроме общественников, психологов и других приглашённых, были студенты медколледжа, которым тоже когда-то предстоит реализовать право выбора в пользу жизни или смерти нерождённого ребенка. И фильм никого не оставил равнодушным, поэтому во время брифинга после просмотра к микрофону, установленному в зале, друг за другом подходили люди, чтобы поделиться нахлынувшими на них эмоциями.

Это не фильм, а жизнь!

— Я очень хочу вас поблагодарить за этот фильм, — начал свое обращение молодой человек по имени Роман. – Для меня этот фильм во многом автобиографичный. У меня тоже три ребенка, и история с третьим сыном тоже была непростой. Действительно, нужно формировать общественное мнение. Многие семьи, ожидающего третьего ребенка сталкиваются с непониманием. И мы столкнулись с подобной ситуацией, когда вместо отдыха в Турции идешь рожать третьего ребенка. На самом деле такое происходит. Я единственный ребенок в семье, у супруги двое, и для нас опыт многодетной семьи был, можно сказать, уникальным. И однажды приехал в Москву, и когда вышел из Курского вокзала в метро меня встретил плакат: «Гагарин был третьим ребенком! Чехов – четвертым…» и так далее. И да, такая наглядная агитация – она нужна. И фильм ваш очень-очень нужный! Его обязательно надо показывать детям, будущим мамам и особенно папам! Ведь проблема-то часто в них…

— Очень понравилось! – присоединился к обсуждению молодой человек из зала. — Такой многоплановый взгляд с разных точек зрения людей. И в то же время выдержана генеральная линия, что главное – это жизнь человека! Второе, что мне хотелось бы отметить: этот фильм – очень жесткий по отношению к нам, мужчинам. И это правильно. Совсем недавно наша православная церковь отмечала Прощеное воскресенье, а по-другому день изгнания Адама из рая. И вот в этом фильме так много женских персонажей, и многие из них стоят перед искушением – оставить или не оставить. Но Бог, который дает нам жизнь, спросит и с нас мужчин…

— Вот мы здесь говорим о фильм, — со слезами в голосе говорила зрительница. – Но это не фильм, а жизнь. И я там была. Я мама троих детей, и у меня было пять беременностей. И слава богу, что я убереглась от абортов. Но у меня были трудные ситуации на поздних сроках. И это не жесткий фильм, это жесткая жизнь! Меня спрашивали: зачем ты пойдешь смотреть на эту кровь, это мясо? Но когда я шла туда с первенцем, у меня был неудачный опыт на поздних сроках. И если бы я могла подготовиться к этому, я бы подготовилась. Так вот готовиться надо на фильмах, а не на личном опыте. Берегите себя, девочки!

Где посмотреть

Как закончатся региональные показы, скорее всего, к лету фильм появится в открытом доступе, ответила на самый распространенный вопрос из зала Елена Пискарёва. Либо на каком-то телевизионном канале, либо на какой-то интернет-платформе, либо на YouTube. Кроме того, с режиссером можно связаться в Инстаграме, чтобы организовывать у себя в регионе показы этого фильма. Можно устраивать просмотры и в перинатальных центрах, и в частных кинотеатрах. «Для этого даже не надо покупать никаких прав, просто нужно связаться со мной», — подчеркнула Елена Пискарёва.

— Спасибо огромное такой команде, которая создала такой фильм! – обратилась к создателям фильма женщина-врач из зала. – Я думаю, что хорошо бы побольше молодежи, которая увидела бы это. Спасибо за слезы, которые вызвал этот фильм. Низкий вам поклон!