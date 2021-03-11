Ждём, когда рухнет? Расселение аварийного дома снова отложили

Провалился пол, рушатся стены, видны обветшавшие деревянные перекрытия, двери не открываются из-за перекоса дома, сгнили балки на первом этаже. Это лишь минимум ужасов, бросающихся в глаза при входе в аварийный дом № 4 по улице Разина во Владимире. Власти обещали расселить и снести эту 74-летнюю хибару в марте 2021 года. Срок настал, а дело не продвинулось ни на шаг. В ответ на обращение обитателей дома власти ответили: ждите не раньше 2023 года. Как протянуть в этом страшном жилье ещё два года — неизвестно.

В старом доме живут пенсионеры с инвалидностью, молодежь с детьми. Из квартир, где состояние совсем уж бедственное, жильцам пришлось выехать. Ютятся по чужим углам, снимают другое жилье. И при этом платят за покинутые «апартаменты». Коммунальные долги хочешь — не хочешь, погашать надо. Батареи теплые, значит, услуга предоставлена. Счета значительные — от 4 до 7 тысяч рублей ежемесячно!

— Мы сами настояли на том, чтобы в 2014 году дом признали аварийным. Власти никак не хотели этого делать. Мы даже за свой счет обследование дома заказывали. Нам установили срок — 2021 год. Обращались во все надзорные инстанции и в администрации, чтобы ускорить процесс. Не помогло – решили дождаться двадцать первого года. И тут такая новость – снова жди! Теперь пойдем в суд и прокуратуру, — рассказала жительница дома Галина Ромашкова.

В аварийном доме на Разина проживают 45 человек.

«Призыв» направил в администрацию города Владимира запрос, чтобы узнать причины переноса сроков расселения дома. Известно, что дом на Разина, 4, не единственный такой несчастливчик. Но от этого не легче.

Ранее мы сообщали, что программа переселения из аварийного фонда во Владимире выполняется не в полном объеме. Часть домов, запланированных на расселение в 2020 году, перенесли на год вперед. В мэрии разводят руками — не хватает средств на выплату компенсаций собственникам и покупку жилья.

Правовая коллизия: город получает федеральные средства только по учету аварийных квадратных метров, а квартир такого метража сейчас не строится. Нет «однушек» по 15-25 «квадратов». Да и размер компенсации собственникам аварийных помещений определяют исключительно по оценке экспертов. Понятно, что достойную цену за старые дома никто не назначит. А на эти крохи без ипотеки новую квартиру не взять. И только единицы из аварийцев могут потянуть жилищный кредит.

В 2021 году в бюджете города заложено 44 миллиона рублей на переселение аварийцев.

Мэрия не строит социальное жилье, чтобы переселять туда жителей из опасных зданий, не предоставляет достойный маневренный фонд, чтобы в нём люди могли дождаться сроков расселения. Жители с Разина уже шесть лет живут в аварийном строении с риском для жизни. Нет никаких гарантий, что через два года это расселение случится. И никто не поручится за то, что дом не рухнет, погребя жильцов, как в своё время это случилось в Струнино.