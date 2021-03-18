Жалоба ООО «Удача» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Удача» (далее – общество, заявитель) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на безалкогольные напитки для нужд ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вольгинский».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Удача».

Проанализировав требования документации указанного аукциона, Комиссия Владимирского УФАС приходит к выводу о том, что при формировании технического задания заказчиком в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок учитывались параметра и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие его потребности.

При описании объекта закупки в рассматриваемой документации заказчиком не использованы указания на товарные знаки или наименование производителя. Им указаны необходимые качественные характеристики товара.

Косвенным подтверждением отсутствия ограничения количества участников закупки свидетельствует факт подачи на участие в электронном аукционе 3 заявок от участников закупки.

Частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Между тем, заявителем в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие наличие объективных препятствий для участия в данной закупке.

С учетом изложенного, а также исследовав доводы заявителя, пояснения заказчика Комиссия не усматривает в положениях документации об электронном аукционе ограничения конкуренции и нарушений норм действующего законодательства.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «Удача» необоснованной.