Жалоба ООО «Саргана» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Саргана» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий и территорий, прилегающих к административным зданиям Управления Федерального казначейства по Костромской области и Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире (г. Кострома).

Протоколом подведения итогов электронного аукциона заявку заявителя отклонили в связи с несоответствием участника электронного аукциона требованиям части 1 статьи 31 так как участник не предоставил надлежащее обеспечение заявки (отказ Заказчика в принятии банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки).

По мнению представителя заявителя, представленная банковская гарантия удовлетворяет всем требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и просит признать жалобу обоснованной и провести внеплановую проверку.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ООО «Саргана» и признала жалобу не обоснованной.