Жалоба ООО «МОНОЛИТ» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «МОНОЛИТ» на положения документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту в административном здании УПФР в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, общество просит провести внеплановую проверку, признать заказчика нарушившим положения Закона о контрактной системе и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ООО «МОНОЛИТ» и признала жалобу не обоснованной.