Жалоба ООО «Лидер» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Лидер» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на строительство Дома культуры (клуба) в с.Рождествено Собинского района Владимирской области — 2 этап.

Заявитель полагает, что заказчик неправомерно не принял во внимание документально подтвержденный опыт участника при оценке заявки заявителя и в связи с этим, аукционной комиссией неправомерно было приятно решение о несоответствии заявителя требованиям документации электронного аукциона.

На основании изложенного Заявитель просит признать жалобу обоснованной и допустить заявку ООО «ЛИДЕР» по вторым частям заявки электронного аукциона, а также заключить договор с ООО «ЛИДЕР» по результатам проведения электронного аукциона.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ООО «Лидер» и признала жалобу не обоснованной.