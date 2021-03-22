Жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ГАЛАКТИКА» на положения документации об электронном аукционе на строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением д.Двойново Меленковского района Владимирской области.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит следующие нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, общество просит провести внеплановую проверку, признать заказчика нарушившим положения Закона о контрактной системе и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ООО «ГАЛАКТИКА» и признала жалобу не обоснованной.