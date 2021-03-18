Жалоба ООО «ДЖУЛИ» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ДЖУЛИ» (далее — заявитель, общество) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Городской парк, расположенный по ул. Центральная площадь города Лакинска.

Заявитель полагает, что заказчиком нарушаются положения статьи 64 Закона о контрактной системе в части предъявления излишних требований к составу заявки.

На основании вышеизложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ООО «ДЖУЛИ» и признала жалобу не обоснованной.