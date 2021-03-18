Жалоба ИП «З…» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП «З…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе заявка заявителя была отклонена на основании — несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе (не указаны конкретные показатели товара (количество секций). Заявитель не согласен с основаниями отклонения его заявки, так как его позиция не содержит конкретных характеристик, в которой нет конкретного показателя количества секций.

По мнению заявителя, из характеристик товара невозможно определить какое количество секций необходимо заказчику — с одной или несколькими.

В связи с вышеизложенным, заявитель просил признать протокол рассмотрения первых частей заявок недействительным, выдать заказчику предписание об устранении нарушений в описании закупки.

В процессе рассмотрения данного дела контрольным органом в сфере закупок установлено, что запросов о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, в том числе заявителем жалобы на адрес электронной площадки не направлялось.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ИП «З…» и признала жалобу не обоснованной.