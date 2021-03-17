Затаившиеся в пандемию инфекции вернулись во Владимирскую область

Возвращение к привычному образу жизни после коронавирусных ограничений напомнило жителям Владимирской области о старых инфекциях. Например, о ветрянке. Как рассказала «Призыву» жительница Владимира Дарья, в детском саду № 110, который посещает ее ребенок, инфекция ходит уже второй месяц. В их группе установлен карантин, несколько раз он уже продлевался.

— Дети по одному заболевают, многие уже переболели, вот пришла и наша очередь. Конечно, паники по этому поводу нет, возвращаются привычные болезни. Они никуда не делись, — рассказала Дарья.

Такого же мнения придерживается и региональное управление Роспотребнадзора. В пандемию, когда жители региона были изолированы, многие привычные инфекции пошли на спад. Для сравнения, в прошлом году ветрянкой заболели 4722 жителя Владимирской области. Из них 4531 ребенок. Это на 39 процентов меньше, чем было в 2019 году. Тогда заболели 7790 человек. Детей среди них — 7481.

— В прошлом году из-за вспышки коронавирусной инфекции жители региона проводили много времени дома, избегали контактов, беспокоились о чистоте рук, поэтому объяснимо, почему это заболевание пошло на спад. На данный момент инфекция напомнила о себе, но вспышки в регионе нет, — отметила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Считается, что в детстве ветрянка переносится легко. Родители порой даже не прочь намеренно заразить ребенка. Некоторые из них даже специально посещают «ветряночные вечеринки». Ранее «Призыв» рассказывал о самых распространенных родительских заблуждениях, связанных с этой болезнью.

Справка. Ветрянка (ветряная оспа) — это вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется лихорадкой и зудящей пузырьковой сыпью. Ветрянка очень заразна для людей, которые не болели ею ранее и не были вакцинированы против нее.