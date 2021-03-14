Загаженные туалеты делят друг с другом мэрия и перевозчики

Биотуалеты на конечных остановках общественного транспорта во Владимире – в ужасном состоянии. Загаженные, грязные, они запросто могут стать источниками распространения заразы. Кстати, скоро потеплеет — ещё и вонь пойдёт. А этими конструкциями вынуждены пользоваться водители и кондукторы автобусов и троллейбусов — куда деваться-то? Но, правда, после этого они имеют дело с нами, пассажирами. В туалетном вопросе — неразбериха: городские власти утверждают, что отхожие места должны блюсти сами перевозчики, а те кивают на мэрию — мол, это её обязанность.

Биотуалет не связан с канализацией. Там для расщепления отходов используются химические вещества.

— Биотуалеты на конечных остановках 8-ЮЗ и Куйбышева находятся в отвратительном состоянии. Их не чистят, не моют, двери там не закрываются. Когда ещё не было так снежно, ходили в ближайший лесок, овраг. А сейчас не пройти. Водители за туалет ходят, а нам, женщинам, куда деться? — возмутились кондукторы автобусов, с которыми пообщался «Призыв».

В администрации города Владимира ответили, что перевозчики должны заключать контракты с клининговыми компаниями по своевременной очистке биотуалетов. Но в диспетчерской компании «АДМ» удивились тому, что у перевозчиков есть такие обязанности. Да и самим кондукторам с водителями их работодатели отвечали, что за биотуалеты несут ответственность городские службы.

Биотуалеты (правильно называть их химическими туалетами) стоят на муниципальных землях. Пользоваться ими могут не только работники транспортных предприятий, но и любой человек. Так что логичнее отнести их к городскому хозяйству. Но в случае с остановками это почему-то не так.



К примеру, биотуалеты, стоящие в парках и скверах, очищает управление ЖКХ. К ним у жителей тоже немало претензий. Амбре распространяется по аллеям и нервирует отдыхающих. Часто туалеты не закрываются, в них нет туалетной бумаги, воды, переполнены мусорные корзины…

В целом по Владимиру ситуация с туалетами скверная. Биотуалеты в центре города, у Соборной площади, как правило, появляются только летом. Стационарных лишь два: на пешеходной Георгиевской улице и у Успенского собора. В парках «Дружба» и Центральном конструкции стоят, но платные. Построен туалет в парке «Добросельский», но с лета он закрыт.



Когда-то в мэрии подчеркивали, что все горожане и туристы вправе зайти в любое кафе или ресторан и попроситься в туалет. Раньше предприятия общепита инструктировали работников, чтобы те были лояльны к случайным посетителям. Теперь у одних заведений на входе строгие администраторы и официанты (сначала меню, потом иные удовольствия), в других говорят, что туалет закрыт или отсутствует либо пропускают с большой неохотой и ворчанием.