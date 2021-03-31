За убийство беременной лосихи задержали браконьера

58-летнего жителя Владимира задержали за убийство беременной лосихи. Тушу животного с пулевыми отверстиями в шее обнаружили 25 марта в лесном массиве Судогодского района. Сегодня стало известно, что браконьер задержан. Найти его полиция смогла не сразу. Совместно с работниками охотхозяйства правоохранители провели оперативные мероприятия и установили круг лиц, которые могли быть причастны к отстрелу животного.

Госинспекции по охране и использованию животного мира причинен ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

— Браконьер в содеянном сознался. Установлено, что соответствующих документов на отстрел мужчина не имел, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Наказание за отстрел животного может быть суровое. Например, Суздальский районный суд в конце марта рассмотрел похожее дело. За убийство лосихи браконьера приговорили к трем годам колонии-поселения. Но тогда причиненный ущерб был оценен в 400 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во время крупного пожара на ферме в Гусь-Хрустальном районе погибли четыре коровы.