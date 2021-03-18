Ясли всем! Для ликвидации очереди город привлёк частников

Во Владимире откроют дополнительные ясельные группы. Они появятся на базе существующих детских садов. Причём не только муниципальных, но и частных. Это решит проблему с очередями для детей до 3 лет уже к концу нынешнего года.



Сначала предполагалось, что для этой цели будет достаточно двух детских садов. Их в этом году начнут строить в Коммунаре и юго-западном районе города. В каждом будет по 108 мест. Этого должно было хватить на всех. Но сейчас очередь оказалась куда длиннее. Потребовались новые места. Решено, что за счет перепрофилирования помещений в детсадах № 8 и 97 откроют по 20 мест, а в № 82 — 23 места.

Но и этого недостаточно. Поэтому подключили частные детские сады «Город детства» и «Радость моя». Новые ясельные группы на их базе добавят 21 и 16 мест соответственно. Ежемесячная плата в частные садики — от 12 до 27 тысяч рублей в зависимости от питания и набора дополнительных занятий.

Елена Малик, начальник управления образования администрации города Владимира:

Ленинский район проблемный. Там быстро развивается жилищное строительство. Население мигрирует из Фрунзенского в Ленинский район.

Поэтому есть потребность в детских садах и, прежде всего, в ясельных группах. По нашим расчетам, она будет удовлетворена.

Нам необходим сад в Коммунаре. Он будет строиться в этом году.

Ещё нужен сад в Юрьевце (новый садик № 11 уже заполнен). Надеемся, что он будет построен в следующем году.

Во Владимире работают 90 муниципальных и частных детсадов. Их посещают 20,8 тысячи человек.

В 2021 году также разработают проектно-сметную документацию на строительство трех детсадов по 108 мест в Юрьевце и юго-западном районе. А в следующем году начнут их строить. Ещё три учреждения запланированы в Веризино. Возведут их — тогда родители смогут выдохнуть: хватит всем.

Резких демографических скачков, судя по статистике, в ближайшие годы не ожидается. В 2019 году во Владимире на свет появились 4216 детей, в 2020 году — 3756, на 12% меньше.

Ранее «Призыв» сообщал об открытии двух корпусов нового детского садика в Веризино. Не все родители счастливы. Проблема в особенностях распределения мест. Некоторых малышей распределили в корпус, находящийся в трёх километрах от новостроек, под окнами которых тоже возвели дошкольный объект.