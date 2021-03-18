Ясли всем! Для ликвидации очереди город привлёк частников

Очереди за путевками скоро исчезнут

Во Владимире откроют дополнительные ясельные группы. Они появятся на базе существующих детских садов. Причём не только муниципальных, но и частных. Это решит проблему с очередями для детей до 3 лет уже к концу нынешнего года.


Сначала предполагалось, что для этой цели будет достаточно двух детских садов. Их в этом году начнут строить в Коммунаре и юго-западном районе города. В каждом будет по 108 мест. Этого должно было хватить на всех. Но сейчас очередь оказалась куда длиннее. Потребовались новые места. Решено, что за счет перепрофилирования помещений в детсадах № 8 и 97 откроют по 20 мест, а в № 82 — 23 места.

Но и этого недостаточно. Поэтому подключили частные детские сады «Город детства» и «Радость моя». Новые ясельные группы на их базе добавят 21 и 16 мест соответственно. Ежемесячная плата в частные садики — от 12 до 27 тысяч рублей в зависимости от питания и набора дополнительных занятий.

Елена Малик, начальник управления образования администрации города Владимира: 

  • Ленинский район проблемный. Там быстро развивается жилищное строительство. Население мигрирует из Фрунзенского в Ленинский район.
  • Поэтому есть потребность в детских садах и, прежде всего, в ясельных группах. По нашим расчетам, она будет удовлетворена.
  • Нам необходим сад в Коммунаре. Он будет строиться в этом году.
  • Ещё нужен сад в Юрьевце (новый садик № 11 уже заполнен). Надеемся, что он будет построен в следующем году.

Во Владимире работают 90 муниципальных и частных детсадов. Их посещают 20,8 тысячи человек.

В 2021 году также разработают проектно-сметную документацию на строительство трех детсадов по 108 мест в Юрьевце и юго-западном районе. А в следующем году начнут их строить. Ещё три учреждения запланированы в Веризино. Возведут их — тогда родители смогут выдохнуть: хватит всем.

Резких демографических скачков, судя по статистике, в ближайшие годы не ожидается. В 2019 году во Владимире на свет появились 4216 детей, в 2020 году — 3756, на 12% меньше.

Ранее «Призыв» сообщал об открытии двух корпусов нового детского садика в Веризино. Не все родители счастливы. Проблема в особенностях распределения мест. Некоторых малышей распределили в корпус, находящийся в трёх километрах от новостроек, под окнами которых тоже возвели дошкольный объект.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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