дворник

Я не дворник с обложки. У меня даже Интернета нет

Евгений Копылов подрабатывает дворником на пенсии

— А вы знаете дворника Юру из Уфы?

— Нет, а кто это, первый раз слышу?

— Он стал знаменит после гламурной фотосессии своего знакомого. Про него в Интернете много рассказывали!

— Так у меня телефон кнопочный!

Про своего коллегу из Уфы, ставшего звездой глобальной сети, дядя Женя из Владимира ничего не знает. На кнопочном телефоне Интернета нет, а по телевизору, который он смотрит после работы, ничего о дворнике не передавали. История человека, успевшего побывать в рабстве и решить свои финансовые проблемы за один день благодаря снимкам знакомого фотографа, разглядевшего в нём сходство с известным голливудским актером, Евгений Иванович не слышал.

Дворник Юра попал на обложку глянцевого журнала

Фотограф из Уфы выложил в Инстаграме снимки дворника Юрия. Тот, будучи инвалидом, стал жертвой мошенников. По их просьбе взял кредит в банке на крупную сумму и погряз в долгах. Решить финансовые сложности удалось всего за один день после гламурной фотосессии. С дворником поработали стилисты, мужчина оказался похож на голливудского актера Мэтью Макконахи. Снимки взорвали Интернет. За несколько часов подписчики собрали нужную сумму на погашение долгов. История Юрия прогремела на всю страну.

И о том, что дворники сейчас в центре медийного внимания, дядя Женя  даже не догадывается. Про себя скажет: я не дворник с обложки. Я вообще не умею позировать на камеру.

Я стеснялся убирать мусор

В маленькую каморку, где хранится рабочий инвентарь, дядя Женя повесил освежитель воздуха. Флакончик с приятным ароматом дворник подобрал на улице, но не выбросил, а приспособил. Раньше комната метр на метр служила мусороприемником для жителей многоэтажки. Сейчас дворник складирует в небольшом помещении лопаты, совки, метлы и ведра. Находка спасает от амбре. Но подобрать ее решился не сразу. Когда начал работать, считал, что быть дворником стыдно. Убирать мусор стеснялся.

Дворник

Дворник Евгений Иванович сначала стеснялся своей работы

— Раньше думал, что профессия несолидная. А с возрастом пришло понимание, что важна любая работа. Раньше неудобно было окурки подметать: люди намусорили, наплевали, а ты убирай. Сейчас иначе. Бывает, молодежь стоит у подъезда, я им замечания сделаю, они прислушиваются. Говорят, больше не будем. Кто-то подойдет, спасибо скажет — это очень важно. Знаю, что от моей работы много зависит. Бардака нет.

Освежитель воздуха

Дворник повесил в каморке освежитель воздуха

Мести дворы дядя Женя начал на пенсии, потому что без дела сидеть не привык. Да и в доме, где живет, дворника не оказалось. Бывший уволился, а найти нового быстро не получилось. Сейчас мужчина обслуживает три многоэтажки в микрорайоне Доброе. И местные жители его уже знают в лицо. Не звезда Интернета, но тоже приятно.

В снегопады помогала жена

Оранжевую жилетку дяди Жени во дворе можно разглядеть с шести утра. И неважно, мороз на улице или метель. Евгений Иванович начинает работать, когда большинство жителей дома ещё спят. В снегопады вставать приходилось ещё раньше, чтобы прочистить дорожки. На помощь выходили и жена, и сын.

Семья махала лопатами по колено в сугробах.

— Когда были сильные снегопады, из подъезда не выглянешь. Такой объем работы. Я бы один точно не справился. Жена выходила мне помогать, сын. Дорожек вообще не было видно. Мы всей семьей снег расчищали. Первым делом тропинки прогреб, чтобы люди пройти могли. А потом уже капитально чистил. Часа 2-3 поработаешь, отдохнешь. И снова за лопату.

Дворник с лопатой

В снегопады убирать снег приходилось по нескольку часов

Чтобы было легче работать, дядя Женя приспособил инвентарь под себя. Лопаты с облегченными ручками для уборки снега, несколько скребков, совков и с десяток метел. По профессии Евгений Иванович — плотник. Долгое время трудился на стройке. В свободное время теперь мастерит инструмент.

— Чтобы было удобно, все под себя подстраиваю. У меня много всего. Чтобы мусор собирать, песком сыпать. Специальное приспособление, чтобы бумажки собирать.

лопаты, метла

Дворник мастерит  лопаты и метлы сам 

Сейчас за дядей Женей закреплено три многоквартирных дома. Работы много. Но на пешеходных дорожках ни снега, ни льда. Чтобы сделать фото, как Евгений Иванович машет лопатой, пришлось отойти в сторону. У него на территории — сухой асфальт. Даже в центре Владимира не так чисто. А у дяди Жени — порядок.

— Я вообще стараюсь не запускать территорию. Некоторые дома прохожу, вижу, что не успевают убирать. Но сейчас весна пришла, дворникам все равно придется работать, лед долбить. А у меня чистота, я вовремя все убираю. В ритм вошел. Встаю, у меня уже в голове, что надо территорию убрать.

Дворник

Евгений Иванович вычистил двор до асфальта 

Про себя скажет: не люблю бардак. Чисто должно быть и в квартире, и на улице. Это, видимо, уже привычка. Пока идет до дома, мусор подбирает. Не на камеру, а потому что мимо пройти не может. Фотографироваться за работой вообще не привык.

— Другим безразлично, я у меня склад характера, что ли, такой. Иду, бывает, с основной работы, на моей территории бумажка валяется, бутылка, я обязательно подберу, выброшу. Это уже как-то автоматически получается. Но люди, к сожалению, это не все ценят. Из окон прямо мусор бросают. Чего я только не находил! Лень человеку встать и выкинуть, откроют форточку и на улицу бросают.

Иногда хочется отдохнуть

Евгений Иванович трудится дворником уже два года. Работает без выходных и даже в отпуск выходит во двор. Признаётся, что отдохнуть хочется. Но времени нет. В этом году даже ни разу не вставал на лыжи. Столько выпало снега, что приходилось постоянно брать в руки лопату. А скоро все растает, и работы у дворников прибавится.

— Сейчас из-под снега вся грязь выползет. Всё это придется собирать. А когда растает, грабельками проходить. Детскую площадку приводить в порядок. Халявить мне совесть не позволяет. Я не такой человек. Летом будет немного проще. Но там много своей работы. То, что сейчас скрывается под снегом, будет на поверхности. Метёлки и совок придется брать.

Дворник разбрасывает соль

За зиму дворник израсходовал мешок соли

Работы у дворника много, а зарплата маленькая. За обслуживание трех домов наш герой получит чуть больше десяти тысяч рублей. Для него это прибавка к пенсии, но если бы деятельность была основной, денег бы не хватило. Поэтому в дворники и не идут.

Дворники в дефиците

Сейчас только в областном центре, по данным Центра занятости населения, требуются 90 специалистов, способных наводить порядок. Профессия входит в пятерку самых востребованных во Владимире. Одни работодатели ищут уборщиков территорий, другие — дворников. На работу приглашают управляющие компании, муниципальные предприятия и индивидуальные предприниматели.

Средняя зарплата уборщиков территорий во Владимире — от 12 до 18 тысяч рублей.

И только одна вакансия вызывает неподдельный интерес. Один из работодателей готов платить за чистоту 35 тысяч рублей. Желающие работать за такие деньги найдутся. А вот готовых гнуть спину за минимальный заработок — не найти. Труд физически тяжелый. Да и надеть оранжевый жилет готовы не все. Убирать мусор до сих пор для многих — дело неблагодарное. Детям, которые не хотят учиться, родители нет-нет да и скажут: не получишь образование, в дворники пойдешь.

Дворник чистит снег

Дворник Евгений Иванович получает 10 тысяч рублей

Повысить интерес к профессии, конечно, смог дворник из Уфы. Так много о людях, убирающих мусор, давно не писали. Но представить себе, что теперь в надежде на фото в глянцевых журналах за лопаты возьмутся тысячи мальчишек и девчонок, конечно, нельзя. Сказка про дворника, ставшего звездой, редкая. На деле проблем в профессии много, как грязи.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва» и Романа Филиппова


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