Я не дворник с обложки. У меня даже Интернета нет

— А вы знаете дворника Юру из Уфы?

— Нет, а кто это, первый раз слышу?

— Он стал знаменит после гламурной фотосессии своего знакомого. Про него в Интернете много рассказывали!

— Так у меня телефон кнопочный!

Про своего коллегу из Уфы, ставшего звездой глобальной сети, дядя Женя из Владимира ничего не знает. На кнопочном телефоне Интернета нет, а по телевизору, который он смотрит после работы, ничего о дворнике не передавали. История человека, успевшего побывать в рабстве и решить свои финансовые проблемы за один день благодаря снимкам знакомого фотографа, разглядевшего в нём сходство с известным голливудским актером, Евгений Иванович не слышал.

Фотограф из Уфы выложил в Инстаграме снимки дворника Юрия. Тот, будучи инвалидом, стал жертвой мошенников. По их просьбе взял кредит в банке на крупную сумму и погряз в долгах. Решить финансовые сложности удалось всего за один день после гламурной фотосессии. С дворником поработали стилисты, мужчина оказался похож на голливудского актера Мэтью Макконахи. Снимки взорвали Интернет. За несколько часов подписчики собрали нужную сумму на погашение долгов. История Юрия прогремела на всю страну.

И о том, что дворники сейчас в центре медийного внимания, дядя Женя даже не догадывается. Про себя скажет: я не дворник с обложки. Я вообще не умею позировать на камеру.

Я стеснялся убирать мусор

В маленькую каморку, где хранится рабочий инвентарь, дядя Женя повесил освежитель воздуха. Флакончик с приятным ароматом дворник подобрал на улице, но не выбросил, а приспособил. Раньше комната метр на метр служила мусороприемником для жителей многоэтажки. Сейчас дворник складирует в небольшом помещении лопаты, совки, метлы и ведра. Находка спасает от амбре. Но подобрать ее решился не сразу. Когда начал работать, считал, что быть дворником стыдно. Убирать мусор стеснялся.

— Раньше думал, что профессия несолидная. А с возрастом пришло понимание, что важна любая работа. Раньше неудобно было окурки подметать: люди намусорили, наплевали, а ты убирай. Сейчас иначе. Бывает, молодежь стоит у подъезда, я им замечания сделаю, они прислушиваются. Говорят, больше не будем. Кто-то подойдет, спасибо скажет — это очень важно. Знаю, что от моей работы много зависит. Бардака нет.

Мести дворы дядя Женя начал на пенсии, потому что без дела сидеть не привык. Да и в доме, где живет, дворника не оказалось. Бывший уволился, а найти нового быстро не получилось. Сейчас мужчина обслуживает три многоэтажки в микрорайоне Доброе. И местные жители его уже знают в лицо. Не звезда Интернета, но тоже приятно.

В снегопады помогала жена

Оранжевую жилетку дяди Жени во дворе можно разглядеть с шести утра. И неважно, мороз на улице или метель. Евгений Иванович начинает работать, когда большинство жителей дома ещё спят. В снегопады вставать приходилось ещё раньше, чтобы прочистить дорожки. На помощь выходили и жена, и сын.

Семья махала лопатами по колено в сугробах.

— Когда были сильные снегопады, из подъезда не выглянешь. Такой объем работы. Я бы один точно не справился. Жена выходила мне помогать, сын. Дорожек вообще не было видно. Мы всей семьей снег расчищали. Первым делом тропинки прогреб, чтобы люди пройти могли. А потом уже капитально чистил. Часа 2-3 поработаешь, отдохнешь. И снова за лопату.

Чтобы было легче работать, дядя Женя приспособил инвентарь под себя. Лопаты с облегченными ручками для уборки снега, несколько скребков, совков и с десяток метел. По профессии Евгений Иванович — плотник. Долгое время трудился на стройке. В свободное время теперь мастерит инструмент.

— Чтобы было удобно, все под себя подстраиваю. У меня много всего. Чтобы мусор собирать, песком сыпать. Специальное приспособление, чтобы бумажки собирать.

Сейчас за дядей Женей закреплено три многоквартирных дома. Работы много. Но на пешеходных дорожках ни снега, ни льда. Чтобы сделать фото, как Евгений Иванович машет лопатой, пришлось отойти в сторону. У него на территории — сухой асфальт. Даже в центре Владимира не так чисто. А у дяди Жени — порядок.

— Я вообще стараюсь не запускать территорию. Некоторые дома прохожу, вижу, что не успевают убирать. Но сейчас весна пришла, дворникам все равно придется работать, лед долбить. А у меня чистота, я вовремя все убираю. В ритм вошел. Встаю, у меня уже в голове, что надо территорию убрать.

Про себя скажет: не люблю бардак. Чисто должно быть и в квартире, и на улице. Это, видимо, уже привычка. Пока идет до дома, мусор подбирает. Не на камеру, а потому что мимо пройти не может. Фотографироваться за работой вообще не привык.

— Другим безразлично, я у меня склад характера, что ли, такой. Иду, бывает, с основной работы, на моей территории бумажка валяется, бутылка, я обязательно подберу, выброшу. Это уже как-то автоматически получается. Но люди, к сожалению, это не все ценят. Из окон прямо мусор бросают. Чего я только не находил! Лень человеку встать и выкинуть, откроют форточку и на улицу бросают.

Иногда хочется отдохнуть

Евгений Иванович трудится дворником уже два года. Работает без выходных и даже в отпуск выходит во двор. Признаётся, что отдохнуть хочется. Но времени нет. В этом году даже ни разу не вставал на лыжи. Столько выпало снега, что приходилось постоянно брать в руки лопату. А скоро все растает, и работы у дворников прибавится.

— Сейчас из-под снега вся грязь выползет. Всё это придется собирать. А когда растает, грабельками проходить. Детскую площадку приводить в порядок. Халявить мне совесть не позволяет. Я не такой человек. Летом будет немного проще. Но там много своей работы. То, что сейчас скрывается под снегом, будет на поверхности. Метёлки и совок придется брать.

Работы у дворника много, а зарплата маленькая. За обслуживание трех домов наш герой получит чуть больше десяти тысяч рублей. Для него это прибавка к пенсии, но если бы деятельность была основной, денег бы не хватило. Поэтому в дворники и не идут.

Дворники в дефиците

Сейчас только в областном центре, по данным Центра занятости населения, требуются 90 специалистов, способных наводить порядок. Профессия входит в пятерку самых востребованных во Владимире. Одни работодатели ищут уборщиков территорий, другие — дворников. На работу приглашают управляющие компании, муниципальные предприятия и индивидуальные предприниматели.

Средняя зарплата уборщиков территорий во Владимире — от 12 до 18 тысяч рублей.

И только одна вакансия вызывает неподдельный интерес. Один из работодателей готов платить за чистоту 35 тысяч рублей. Желающие работать за такие деньги найдутся. А вот готовых гнуть спину за минимальный заработок — не найти. Труд физически тяжелый. Да и надеть оранжевый жилет готовы не все. Убирать мусор до сих пор для многих — дело неблагодарное. Детям, которые не хотят учиться, родители нет-нет да и скажут: не получишь образование, в дворники пойдешь.

Повысить интерес к профессии, конечно, смог дворник из Уфы. Так много о людях, убирающих мусор, давно не писали. Но представить себе, что теперь в надежде на фото в глянцевых журналах за лопаты возьмутся тысячи мальчишек и девчонок, конечно, нельзя. Сказка про дворника, ставшего звездой, редкая. На деле проблем в профессии много, как грязи.