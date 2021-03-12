Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнут ранжировать

Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно теперь начнут ранжировать. Размер их будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Он может составлять 50 процентов (5647 рублей), 75 процентов (8470,50 рубля) или 100 процентов (11 294 рубля) от прожиточного минимума на ребёнка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Прежде выплата составляла 50%. Теперь назначение пособия будет осуществляться более адресно. Если после получения этой выплаты среднедушевой доход семьи все равно остался ниже прожиточного минимума, то выплата повышается.

Размер прожиточного минимума на детей во Владимирской области сейчас составляет 11 294 рубля.

Прием заявлений на обновленные выплаты начнется с 1 апреля в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства. Причем перерасчет выплат будет произведен с 1 января 2021 года.

Ранее «Призыв» рассказывал о пособиях, положенных в этом году многодетным семьям.