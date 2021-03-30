Выездная бригада эвакуировала 82 пациенток с осложненной беременностью

Выездная бригада областного перинатального центра эвакуировала в специализированный центр 82 пациенток с осложненной беременностью. В трех случаях медпомощь была оказана прямо на месте. Специалисты также провели 183 телемедицинские консультации акушеров-гинекологов из районов. Итоги работы акушерского дистанционного консультативного центра за 8 месяцев подвел облздрав.

— Пациентки с осложненной беременностью или преждевременными родами были своевременно доставлены в наше учреждение, где созданы необходимые условия для оказания высококвалифицированной помощи и выхаживания недоношенных. Также бригадами были доставлены для родоразрешения беременные с тяжелой акушерской патологией, – сообщила главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова.

Акушерский дистанционный консультативный центр открылся на базе перинатального центра в августе 2020 года.

В распоряжении выездной акушерской бригады – специализированный реанимобиль. В случае медицинских показаний на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия. Она подавляет преждевременную родовую деятельность. Медицинская помощь также оказывается недоношенным. Акушерский дистанционный консультативный центр работает в круглосуточном режиме.

Ранее «Призыв» рассказывал, как специалисты областного перинатального центра спасли беременную женщину с сильным кровотечением. Оно возникло во время процедуры кесарева сечения.