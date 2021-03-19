Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет с Международным днем клиента

Сбер традиционно участвует в праздновании Международного дня клиента, который отмечается ежегодно 19 марта. В этот день компании благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг. И Волго-Вятский банк примет активное участие в этом празднике.

19 марта в офисе Сбербанка по адресу г.Владимир, пр. Ленина, д.36 с 12.00 и до 19.00 клиентов ждут поздравления и приятные сюрпризы.

Являясь крупнейшим банком и экосистемой, Сбер несет ответственность за формирование будущего страны и заботится не только о своих клиентах, но и об улучшении состояния окружающей среды. Поэтому с 19 марта в офисе Сбербанка по адресу г.Владимир, пр. Ленина, д.36 стартует акция по сбору пластиковых крышек, которые в дальнейшем будут направлены на переработку. Данная акция направлена на сокращение пластикового мусора в регионах.