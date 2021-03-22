Военная прокуратура начала консультировать по весеннему призыву

Весна. Скоро объявят новый призыв в армию. Призывникам и их родителям, возможно, потребуются консультации, что да как. В помощь им — советы профильных юристов. 19-я военная прокуратура армии, войсковая часть 56680, открыла консультационно-правовой пункт во Владимире. Приём населения проходит на улице Красноармейской, 47в. Можно обратиться и по телефону 8 (4922) 32-25-68.

Консультируют по вопросам призыва и прохождения военной службы, организации работы призывных комиссий. Принимают также сообщения о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов или иных должностных лиц.

В 2021 году призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

В прошлом году весенний призыв в армию во Владимирской области начался 1 апреля. На службу отправились более 1400 наших земляков. Для сравнения, в октябре-декабре 2020-го в регионе призвали около 1300 человек.

Правила призыва в этом году не менялись. Служить новобранцем надо 12 месяцев. За систематическое уклонение от явки можно получить судимость по статье 328 УК РФ. А это чревато лишением свободы на срок до двух лет, прецеденты были.

Справка. С 2018 года призывникам выдают утеплённые зимние ботинки с высокими берцами. Раньше ботинки были без утепления. Вместо демисезонных курток на искусственном меху выдаются куртки на синтепоне. Вместо одной пары носков выдаётся 2 пары. Раньше выдавалось нательное бельё нательного цвета, теперь же в зависимости от рода войск.